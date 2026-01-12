UBND phường Thanh Miếu thông báo

Về việc kê khai, quy chủ sở hữu các ngôi mộ tại nghĩa địa Rừng Dây thuộc khu Tiền Phong, phường Thanh Miếu (phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì cũ) để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân địch thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 84/2025/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Văn bản số 8026 /UBND- CN4 ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ V/v tháo gỡ khó khăn để thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì (nay là phường Thanh Miếu), tỉnh Phú Thọ ;

Để thực hiện công tác kê khai, kiểm đếm mồ mả tại Nghĩa địa Rừng Dây thuộc khu dân cư Tiền Phong, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì (nay là phường Thanh Miếu), tỉnh Phú Thọ theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, UBND phường Thanh Miếu thông báotới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, có mồ mả tại Nghĩa địa Rừng Dây, khu Tiền Phong, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ liên hệ với UBND phường Thanh Miếuđể được kê khai, quy chủ sở hữu nhằm phục vụ công tác kiểm đếm tài sản là mồ mả theo quy định.

Mọi thông tin xin liên hệ:

1. UBND phường Thanh Miếu.

- Địa chỉ: Số288, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

- Cán bộ tiếp nhận thông tin: Vũ Anh Tuấn, số điện thoại: 0917683666.

2. Tổ Chức làm nhiệm vụ bồi thường : Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Việt Trì.

- Địa chỉ: Số 101, đường Lê Quý Đôn, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0964.091.383

- Cán bộ phụ trách: Nguyễn Xuân Trường (số điện thoại: 0964.091.383).

Đến hết ngày 25 tháng 01 năm 2026, nếu không có hộ gia đình,cá nhân, tổ chức kê khai, xác nhận là chủ sở hữu mồ mả tại Nghĩa địa Rừng Dây, khu Tiền Phong, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thì sẽ xác định mộ không có người nhận, đồng thời lập phương án bồi thường, hỗ trợ, lập phương án và tổ chức di chuyển mộ theo quy định.

Thông báo này được niêm yết công khai tại UBND phường Thanh Miếu, Nhà văn hóa khu Tiền Phong, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ; Đồng thời đăng tải trên 03 số BáoPhú Thọvàphát trênĐài phát thanh Truyền hình Phú Thọ; Hệ thống Đài truyền thanh của phường Thanh Miếuvà các phương tiện thông tin đại chúng khác.

UBND phường Thanh Miếu trân trọng thông báođể các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện./.

