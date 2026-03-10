Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 19

Sáng 10/3, tại xã Lương Sơn, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 19 đã tiếp xúc cử tri 5 xã: Lương Sơn, Liên Sơn, Hợp Kim, An Bình, An Nghĩa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 19 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Phạm Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Thủy; Hách Minh Hiếu - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lê Duy Anh - Chuyên viên Ban Công tác nông dân, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thêm - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Bùi Cẩm Trang - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lạc Thủy.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 19.

Các cử tri đã nghe tóm tắt tiểu sử của 8 ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 19. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chương trình hành động tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác giám sát, phản biện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Các ứng cử viên cũng cam kết thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy trách nhiệm của người đại biểu trong việc đôn đốc, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Liên Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri các xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ tiếp tục tham mưu các chính sách hỗ trợ tạo sinh kế ổn định, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương thay mặt các ứng cử viên tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và tham gia ý kiến của cử tri; đồng thời khẳng định dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các ứng cử viên luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Sau khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra; phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phạm Hằng