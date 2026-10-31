Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất

Thuốc phòng và chữa bệnh là sản phẩm đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, do đó quá trình sản xuất đòi hỏi cao về công nghệ, kỹ thuật cao và kiểm soát chất lượng. Trong bối cảnh ngành Dược ngày càng chú trọng đổi mới công nghệ và nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) xác định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ là những nội dung quan trong trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2025, Công ty được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc có 67 năm xây dựng và phát triển. Từ cơ sở sản xuất ban đầu với quy mô nhỏ, danh mục sản phẩm còn hạn chế, doanh nghiệp từng bước đầu tư, cải tiến hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất. Hiện nay, Công ty vận hành các dây chuyền sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn GMP-WHO, phục vụ nhiều nhóm thuốc thiết yếu và thuốc chuyên khoa. Sản phẩm của Vinphaco được cung ứng cho hệ thống bệnh viện Trung ương, tuyến địa phương và các cơ sở y tế trên cả nước; đồng thời được xuất khẩu tới 16 quốc gia.

Phòng kiểm nghiệm tiêu chuẩn GLP của Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

Năm 2025, Vinphaco đưa vào vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA, hướng tới chuyển đổi số toàn diện và xây dựng mô hình doanh nghiệp dược 4.0. Đây là nội dung thuộc Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp thực hiện.

Thông qua hệ thống này, doanh nghiệp từng bước số hóa các quy trình quản trị và vận hành, từ tài chính - kế toán, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, kho, mua hàng đến bán hàng và phân phối. Cùng với đó, các ứng dụng di động FPT như Visit App, Sale App và Delivery App được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận, tối ưu hóa quy trình làm việc.

Việc được công nhận là Doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vinphaco, từ mô hình sản xuất dược phẩm truyền thống sang doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo, lấy nghiên cứu và phát triển làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Sản xuất thuốc tiêm bột đông khô tại Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

Danh hiệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ghi nhận những nỗ lực đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), hệ thống quản trị chất lượng và khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đây không chỉ là sự khẳng định năng lực của Vinphaco trong ngành dược phẩm mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Trong nhiều năm qua, Vinphaco không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, triển khai 11 đề tài khoa học công nghệ được thương mại hóa thành công, đóng góp trên 30% tổng doanh thu thuốc sản xuất hằng năm. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc đầu tư nghiên cứu, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Đổi mới sáng tạo là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Vinphaco. Từ đầu tư hệ thống phòng nghiên cứu đạt chuẩn, phát triển đội ngũ nghiên cứu có trình độ cao đến xây dựng quy trình kiểm soát, tuân thủ chặt chẽ, doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.

Trong giai đoạn mới, hiệu quả phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng doanh thu mà còn thể hiện ở chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Việc đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh đã góp phần chuyển hóa tri thức khoa học thành giá trị kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Dây chuyền sản xuất thuốc tiêm dung dịch tại Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

Hiệu quả hoạt động của Vinphaco còn được củng cố nhờ sự phối hợp giữa các phòng Nghiên cứu và Phát triển, Marketing, Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ. Sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận góp phần hoàn thiện quy trình quản trị, nâng cao tính minh bạch, bảo đảm tuân thủ quy định và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả các định hướng phát triển khoa học công nghệ.

Phát huy những kết quả đạt được, Vinphaco tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng danh mục nghiên cứu, nâng cao tỷ trọng sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành dược phẩm Việt Nam.

Năm 2026, doanh thu thuốc sản xuất của Công ty ước đạt 900 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu khoảng 4 triệu USD. Những kết quả này cùng năng lực nghiên cứu, sản xuất và đổi mới sáng tạo đã góp phần giúp Vinphaco ba lần liên tiếp được Bộ Công Thương công nhận có sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia, vào các năm 2022, 2024 và 2026.

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc được trao chứng nhận sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia năm 2024.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc Vinphaco, việc đưa hệ thống SAP S/4HANA vào vận hành từ năm 2025 đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian ra quyết định, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động và giảm chi phí vận hành. Qua đó, năng lực cạnh tranh của sản phẩm tiếp tục được cải thiện, góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm chất lượng cao, hướng tới đưa các sản phẩm y dược Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, năng suất lao động của Công ty tăng trưởng 8-10% mỗi năm, doanh thu tăng trên 10% mỗi năm. Doanh nghiệp duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 700 lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Xuân Hùng