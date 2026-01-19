Uống trà xanh hay trà đen tốt cho sức khỏe hơn?

Trà xanh và trà đen đều là nguyên liệu từ cây trà. Sự khác biệt chính nằm ở cách chế biến, hàm lượng caffeine và chất chống oxy hóa. Vậy loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

1. Sự khác nhau giữa trà xanh và trà đen

Trà xanh

Chứa flavonoid nhưng ít hơn so với trà đen.

Lá không bị oxy hóa trong quá trình chế biến.

Chứa chất chống ô xy hoá gọi là epigallocatechin-3 gallate (EGCG).

Chứa caffeine và một loại acid amin gọi là L-theanine. Có thể chứa lượng L-theanine nhiều hơn một chút so với trà đen.

Có vị nhẹ.

Trà đen

Có thể chứa lượng flavonoid cao hơn một chút so với trà xanh.

Lá bị oxy hóa trong quá trình chế biến.

Chứa một nhóm chất chống oxy hóa theaflavin.

Chứa caffeine và một loại acid amin gọi là L-theanine. Có thể chứa nhiều caffeine hơn trà xanh.

Có hương vị đậm mạnh.

Sự khác biệt giữa trà xanh và trà đen là cách chế biến, hàm lượng caffeine và chất chống oxy hóa.

Cả trà xanh và trà đen đều chứa một loại chất chống oxy hóa đặc biệt gọi là flavonoid. Hợp chất này có đặc tính chống viêm và hỗ trợ bảo vệ chống lại bệnh ung thư, bệnh tim, đột quỵ, các vấn đề thần kinh...

Một số nghiên cứu cho thấy trà đen có thể chứa nhiều flavonoid hơn trà xanh. Một nghiên cứu quy mô lớn đã phát hiện ra rằng, uống hai tách trà đen trở lên mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ.

Uống trà xanh có liên quan đến nguy cơ huyết áp cao thấp hơn so với trà đen. Ngoài ra, trà xanh còn được cho là giúp lão hóa lành mạnh hơn trà đen.

Cả trà xanh và trà đen đều chứa caffeine và một loại acid amin gọi là L-theanine giúp tăng cường sự tỉnh táo và sức khỏe não bộ tốt hơn. Trà xanh thường chứa nhiều L-theanine hơn một chút.

Mỗi loại trà cũng chứa các chất chống oxy hóa đặc trưng. Trà đen chứa một nhóm chất chống oxy hóa đặc biệt được gọi là theaflavin giúp bảo vệ các tế bào mỡ khỏi bị tổn thương.

Trà xanh chứa một chất chống oxy hóa mạnh gọi là epigallocatechin-3-gallate (EGCG) giúp bảo vệ chống lại ung thư, lão hóa, các bệnh thần kinh, tổn thương gan và các bệnh lý khác.

Trà đen có hương vị mạnh đậm đà. Ngược lại, trà xanh thường có vị nhẹ hơn và thoang thoảng hương cỏ.

2. Không có lựa chọn nào "tốt cho sức khỏe hơn" giữa trà xanh và trà đen

Mặc dù trà xanh và trà đen có sự khác biệt về thành phần chất chống oxy hóa và caffeine nhưng cả hai đều có lợi cho sức khỏe. Việc lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu và khẩu vị của mỗi người.

Nếu thích hương vị đậm đà, trà đen là lựa chọn tốt hơn. Còn nếu thích vị nhẹ nhàng, thanh mát, trà xanh là lựa chọn phù hợp.

Nếu thích hương vị mát nhẹ, ít caffeine nên uống trà xanh.

Một yếu tố khác cần xem xét là lượng caffeine. Một tách trà đen (240 ml) chứa khoảng 47miligam (mg) caffeine, trong khi một tách trà xanh chứa khoảng 29 mg.

Hàm lượng caffeine có thể phụ thuộc vào nhãn hiệu trà và cách pha chế. Cả hai loại trà đều có hàm lượng caffeine thấp hơn một tách cà phê. Những người nhạy cảm với caffeine nên chọn trà xanh, loại trà chứa ít chất kích thích hơn.

Trà xanh và trà đen nhìn chung là những thức uống an toàn cho hầu hết mọi người khi uống với lượng vừa phải (tối đa 4 tách mỗi ngày). Nếu uống quá nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ bao gồm: lo lắng, mất ngủ, bồn chồn, tim đập nhanh hoặc đau đầu có thể xảy ra nếu nhạy cảm với caffeine. Có thể xảy ra buồn nôn hoặc kích ứng dạ dày.