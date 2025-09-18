Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức toạ lạc tại thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô (cũ), được xây dựng trên nền đất xưa của chùa Kim Tôn - một ngôi chùa cổ hơn 700 năm tuổi. Nếu như Kim Tôn từng là chốn địa linh, nơi gắn bó tâm linh với bao thế hệ cư dân vùng đất này thì nay Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức lại là sự tiếp nối, khẳng định sức sống bền bỉ của phật giáo.

Từ năm 2010, Thiền viện được khởi công xây dựng trên độ cao 300 mét so với mực nước biển, nằm trên núi Hình Nhân, trong dãy Sáng Sơn.

Toàn bộ kiến trúc Thiền viện mang đậm dáng dấp truyền thống chùa tháp Việt Nam

Trong Chánh điện và Tổ đường mùi hương trầm tỏa ra nghi ngút quyện cùng ánh sáng dịu dàng của những ngọn nến, tạo nên không gian trầm mặc, thanh tịnh

Những pho tượng an vị trong tư thế thiền định, gương mặt hiền từ, đôi mắt khép hờ, toát lên vẻ trầm mặc mà nhân hậu

Nếu Chánh điện và Tổ đường tạo nên sự uy nghiêm thì Thủy đình lại mang đến vẻ thơ mộng, hữu tình

Đến với nơi này, nhiều người phải dừng lại thật lâu, lặng ngắm mặt hồ yên ả, như tìm thấy một khoảng lặng quý giá giữa cuộc sống bộn bề

Trong khuôn viên Thiền viện, nổi lên là khu Di hương đường - một điểm nhấn đặc biệt

Nơi đây trưng bày những hiện vật được khai quật từ chùa cổ Kim Tôn: Những viên gạch cũ, pho tượng gỗ, đồ thờ tự đã phủ màu thời gian

Mỗi hiện vật đều là chứng nhân lịch sử, kể lại câu chuyện về một ngôi chùa cổ từng hiện hữu trên núi Sáng

Cùng với đó là những bức ảnh, tư liệu về quá trình xây dựng Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức, nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự trân trọng và tiếp nối di sản cha ông

Ngày nay, Thiền viện không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi con người tự nguyện điều chỉnh nhịp sống, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn

Trung bình hằng năm, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức thu hút hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến chiêm bái, vãn cảnh

Mỗi bước chân khi rời đi đều mang theo một cảm giác thanh thản, an nhiên - món quà vô giá mà không nơi nào dễ dàng tìm thấy

Vì thế, Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức không chỉ là sự tiếp nối di sản Phật giáo trên nền đất xưa Kim Tôn mà còn là biểu tượng cho khát vọng gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc

Lê Minh