Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức toạ lạc tại thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô (cũ), được xây dựng trên nền đất xưa của chùa Kim Tôn - một ngôi chùa cổ hơn 700 năm tuổi. Nếu như Kim Tôn từng là chốn địa linh, nơi gắn bó tâm linh với bao thế hệ cư dân vùng đất này thì nay Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức lại là sự tiếp nối, khẳng định sức sống bền bỉ của phật giáo.

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Từ năm 2010, Thiền viện được khởi công xây dựng trên độ cao 300 mét so với mực nước biển, nằm trên núi Hình Nhân, trong dãy Sáng Sơn.

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Toàn bộ kiến trúc Thiền viện mang đậm dáng dấp truyền thống chùa tháp Việt Nam

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Trong Chánh điện và Tổ đường mùi hương trầm tỏa ra nghi ngút quyện cùng ánh sáng dịu dàng của những ngọn nến, tạo nên không gian trầm mặc, thanh tịnh

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Những pho tượng an vị trong tư thế thiền định, gương mặt hiền từ, đôi mắt khép hờ, toát lên vẻ trầm mặc mà nhân hậu

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Nếu Chánh điện và Tổ đường tạo nên sự uy nghiêm thì Thủy đình lại mang đến vẻ thơ mộng, hữu tình

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Đến với nơi này, nhiều người phải dừng lại thật lâu, lặng ngắm mặt hồ yên ả, như tìm thấy một khoảng lặng quý giá giữa cuộc sống bộn bề

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Trong khuôn viên Thiền viện, nổi lên là khu Di hương đường - một điểm nhấn đặc biệt

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Nơi đây trưng bày những hiện vật được khai quật từ chùa cổ Kim Tôn: Những viên gạch cũ, pho tượng gỗ, đồ thờ tự đã phủ màu thời gian

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Mỗi hiện vật đều là chứng nhân lịch sử, kể lại câu chuyện về một ngôi chùa cổ từng hiện hữu trên núi Sáng

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Cùng với đó là những bức ảnh, tư liệu về quá trình xây dựng Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức, nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự trân trọng và tiếp nối di sản cha ông

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Ngày nay, Thiền viện không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi con người tự nguyện điều chỉnh nhịp sống, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Trung bình hằng năm, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức thu hút hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến chiêm bái, vãn cảnh

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Mỗi bước chân khi rời đi đều mang theo một cảm giác thanh thản, an nhiên - món quà vô giá mà không nơi nào dễ dàng tìm thấy

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Vì thế, Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức không chỉ là sự tiếp nối di sản Phật giáo trên nền đất xưa Kim Tôn mà còn là biểu tượng cho khát vọng gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đức Sông Lô Phật giáo Vùng đất Thế hệ Gắn bó xây dựng tâm linh chùa cổ lạc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Háo hức chợ phiên xứ Mường

Háo hức chợ phiên xứ Mường
2025-09-18 20:11:00

baophutho.vn Tại các xã vùng cao, miền núi ở vùng đất bốn Mường (Bi, Vang, Thàng, Động) khu vực Hoà Bình, chợ phiên luôn nhộn nhịp và có sức hút. Ngày chợ,...

Xôi ngũ sắc - Đậm đà hương sắc núi rừng

Xôi ngũ sắc - Đậm đà hương sắc núi rừng
2025-09-17 15:17:00

baophutho.vn Đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Yên Lãng hiện còn lưu giữ nhiều món ăn truyền thống độc đáo, trong đó, không thể không kể đến món xôi ngũ sắc....

Bài 3: Để di sản thành tài nguyên văn hoá

Bài 3: Để di sản thành tài nguyên văn hoá
2025-09-17 13:06:00

baophutho.vn Là hồn thiêng của dân tộc, di sản văn hoá Mo Mường đang được các cấp, ngành và cộng đồng xứ Mường chung tay hoàn thiện hồ sơ quốc gia trình...

Bài 2: Khẩn cấp bảo vệ di sản quý giá

Bài 2: Khẩn cấp bảo vệ di sản quý giá
2025-09-17 07:15:00

baophutho.vn Với những giá trị đặc biệt và được xác định là di sản “đang sống”, nhưng Mo Mường đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, Phú Thọ và 5 tỉnh,...

Chùa Bầu: Chốn thanh tịnh giữa lòng phố thị

Chùa Bầu: Chốn thanh tịnh giữa lòng phố thị
2025-09-15 12:56:00

baophutho.vn Được phục dựng trên nền ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi, Chùa Bầu (Phật Quang Tự) tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ hiện lên như một đóa sen vươn...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long