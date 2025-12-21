Đậm đà hương vị thịt chua Suối Sỏi

Thịt chua Suối Sỏi – sản phẩm OCOP 3 sao của Hợp tác xã (HTX) Thực phẩm Chiển Hướng, xã Cao Dương – đang ngày càng được thị trường ưa chuộng, tin dùng. Được chế biến theo công thức gia truyền của đồng bào Mường, sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu tươi ngon, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mang đến hương vị đặc trưng khó trộn lẫn. Thịt chua Suối Sỏi không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn là lựa chọn hấp dẫn với những ai yêu thích ẩm thực truyền thống.

Ông Bạch Văn Chiển (trái) chia sẻ với con trai về kinh nghiệm chế biến thịt chua mang đậm hương vị truyền thống

Nhắc đến thịt chua Suối Sỏi, người dân địa phương đều dành sự trân trọng cho ông Bạch Văn Chiển, ở thôn Suối Sỏi – người đã gắn bó gần 40 năm với nghề làm thịt chua và đưa sản phẩm mang tên quê hương vươn ra thị trường. Theo ông Chiển, trước kia, thịt chua là cách bảo quản thực phẩm của người Mường để dùng được lâu ngày. Thịt lợn được trộn với thính và các gia vị đặc trưng như tỏi, ớt, sau đó ủ lên men tự nhiên. Dần dần, món ăn này trở thành nét văn hóa ẩm thực không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, nhất là trong các dịp lễ, Tết hay khi tiếp đãi khách quý.

Chia sẻ về tâm huyết với nghề, ông Chiển cho biết: “Xã hội phát triển với nhiều món ăn mới, nhưng thịt chua vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong bữa cơm gia đình. Tôi luôn mong muốn giữ được ‘lửa nghề’, vì vậy đã truyền dạy lại cho con trai để tiếp tục phát triển, đưa thịt chua Suối Sỏi – món ăn truyền thống của quê hương – vươn xa hơn trên thị trường”.

Thịt chua Suối Sỏi của HTX Thực phẩm Chiển Hướng Hòa Bình được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào tháng 11/2024

Tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, năm 2018, anh Bạch Văn Hướng đã đầu tư máy móc, xây dựng nhà xưởng và hệ thống kho lạnh, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất thịt chua Suối Sỏi. Năm 2022, HTX Thực phẩm Chiển Hướng được thành lập, do anh Hướng làm Giám đốc, với sản phẩm chủ lực là thịt chua và nem chua Suối Sỏi. Hiện nay, các sản phẩm của HTX đã được bày bán tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, việc liên kết mở rộng thị trường chưa đồng bộ nên tổng doanh thu mới đạt khoảng 200 triệu đồng sau gần 3 năm đưa sản phẩm ra thị trường.

Nói về những khó khăn, anh Hướng cho biết: “Thời gian đầu, HTX gặp rất nhiều trở ngại, từ thiếu vốn, thiếu trang thiết bị đến việc xây dựng thương hiệu. Sản phẩm khi đó còn đơn giản, chưa có bao bì, nhãn mác nên việc tiêu thụ chủ yếu dựa vào sự tin tưởng của khách hàng. Sau đó, HTX đã từng bước huy động các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cấp bao bì, xây dựng thương hiệu. Các khâu từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, HTX cũng tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để quảng bá, mở rộng thị trường”.

Cũng như các sản phẩm thịt chua truyền thống, thịt chua Suối Sỏi được chế biến cầu kỳ, đòi hỏi sự tỉ mỉ ở từng công đoạn. Nguyên liệu phải đảm bảo sạch, rõ nguồn gốc; quá trình thái thịt, trộn gia vị, ủ lên men, đóng gói và bảo quản đều tuân thủ đúng công thức và quy trình kỹ thuật. Người trực tiếp chế biến phải có kinh nghiệm, cẩn thận, am hiểu kỹ thuật lên men để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, HTX không ngừng nghiên cứu, đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cấp thiết bị, nhà xưởng; đồng thời chú trọng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất.

Công tác chế biến, sản xuất thịt chua đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm

Bên cạnh đó, HTX đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội; đồng thời đổi mới mẫu mã, bao bì theo hướng tiện dụng, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống. Việc tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh cũng giúp sản phẩm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Thịt chua Suối Sỏi của HTX Thực phẩm Chiển Hướng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao vào tháng 11/2024, đánh dấu bước phát triển quan trọng của sản phẩm địa phương. Theo đồng chí Bùi Hữu Điền, Chủ tịch UBND xã Cao Dương, thịt chua Suối Sỏi là sản phẩm OCOP tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của đồng bào Mường. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ HTX trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đồng thời khuyến khích HTX nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Đức Anh