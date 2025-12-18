Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân – cội nguồn thiêng liêng của dòng giống Việt

Giữa vùng đất Phú Thọ linh thiêng – nơi được xem là “đất Tổ” của dân tộc Việt Nam – Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân hiện lên uy nghi như một điểm tựa tâm linh gắn kết quá khứ với hiện tại. Không chỉ là một công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử – văn hóa, ngôi đền còn là biểu tượng sâu sắc của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào về cội rễ chung của cộng đồng người Việt. Công trình gồm nhiều hạng mục chính như: Cổng đền, cổng biểu tượng, nghi môn nội ngoại, sân hành lễ, phương đình, tả vu cùng khu nhà thờ hình chữ “Đinh” gồm đền thờ chính, tiền tế, đại bái và hậu cung.

Không gian lưu giữ ký ức nguồn cội

Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân – Kinh Dương Vương chi tử – là vị thủy tổ đã cùng Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành trăm người con, mở đầu cho giống nòi Lạc Việt. Năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi người con theo mẹ lên non, tạo nên sự hình thành và lan tỏa của cộng đồng dân tộc Việt trên khắp mọi miền đất nước. Hình ảnh ấy không chỉ mang ý nghĩa huyền sử, mà còn hàm chứa triết lý sâu xa về sự đoàn kết, đa dạng và gắn bó bền chặt của dân tộc.

Cổng đền hay còn gọi là nghi môn cũng được xây theo kiểu truyền thống gồm 4 cột.

Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân được khởi công xây dựng năm 2007 trên núi Sim, thuộc xã Hy Cương, với thế “tựa sơn hướng thủy”, hòa quyện hài hòa giữa thiên nhiên và tâm linh. Từ xa nhìn lại, ngôi đền nổi bật giữa màu xanh của núi rừng trung du, mái cong cổ kính, kiến trúc trang nghiêm, mang đậm phong cách truyền thống. Từng đường nét chạm khắc, từng họa tiết trang trí đều toát lên sự tôn kính dành cho bậc tiền nhân khai quốc.

Cổng biểu tượng sừng sững uy nghiêm

Trong hậu cung đền thờ, những bức hoành phi lớn sơn son thếp vàng, nổi bật có bức đại tự “Xích quang mãn địa” – ánh sáng đỏ tỏa khắp đất trời. Tượng Đức Quốc tổ cao 1,98m nặng 1,5 tấn bằng đồng nguyên khối ở tư thế ngồi trên ngai, đặt trên bệ đá chạm khắc hoa văn theo mô-típ văn hóa Đông Sơn. Tượng thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân được tạc theo phong cách truyền thống, gương mặt hiền từ mà cương nghị, toát lên khí chất của bậc khai quốc. Trang phục của Đức Quốc tổ thuần Việt: đầu đội mũ lông chim, mình khoác long bào, chân đi dép cỏ. Hai bên có tượng lạc hầu, lạc tướng.

Hậu cung thờ Đức Quốc tổ nổi bật với bức đại tự “Xích quang mãn địa”

Các câu đối hai bên ban thờ được chạm khắc công phu, nội dung ca ngợi nguồn gốc “con Rồng cháu Tiên”, nhấn mạnh đạo lý tri ân tổ tiên của muôn đời con cháu. Khách thập phương về chiêm bái tượng Đức Quốc tổ theo tín ngưỡng thường lấy 2 tay xoa vào chân Ngài rồi xoa lên đầu, lên trán để xin linh khí, may mắn của Đức Quốc tổ.

Du khách chiêm bái tượng Đức Quốc tổ theo tín ngưỡng thường lấy 2 tay xoa vào chân Ngài rồi xoa lên đầu, lên trán để xin linh khí, may mắn của Đức Quốc tổ.

Không gian đền thờ tĩnh lặng, thanh khiết, gợi cho du khách cảm giác thành kính, an lòng. Trong làn khói hương bảng lảng, tiếng chuông ngân vang hòa cùng nhịp bước chậm rãi của khách thập phương tạo nên một không khí linh thiêng, tĩnh tại. Người hành hương như được trở về với cội nguồn sâu xa của dân tộc, cảm nhận rõ hơn mối dây liên kết vô hình giữa các thế hệ người Việt từ thuở dựng nước đến hôm nay. Mỗi bước chân lên đền không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình tâm thức, nhắc nhở con cháu về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị mà cha ông để lại. Ai đến đây cũng mang trong mình niềm thành kính, gửi gắm những ước nguyện bình an, quốc thái dân an.

Du khách khắp nơi hành hương về Đền

Thanh đồng Doãn Thị Lâm Bình đến từ xã Lương Sơn (Phú Thọ), xúc động chia sẻ: Mỗi lần về đền thờ Quốc Tổ, tôi cảm thấy lòng mình lắng lại. Đây không chỉ là chuyến đi lễ, mà còn là dịp để nhắc nhở bản thân và con cháu về nguồn gốc “con Rồng cháu Tiên”.

Điểm tựa tinh thần vững bền

Hằng năm, nhất là vào dịp Giỗ Đức Quốc tổ (mùng 6 tháng 3 âm lịch), đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi hoạt động tri ân các bậc tiền nhân. Những nghi lễ trang trọng, truyền thống được tổ chức, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Đó không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao dựng nước, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi bản sắc Việt được tiếp nối và lan tỏa.

Hai bên sân đền là nhà tả vu, hữu vu xây dựng 5 gian, khung gỗ lim, lợp ngói mũi hài.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Cường, thủ nhang của đền cho biết: Mỗi năm Đền đón hàng vạn lượt khách đến dâng hương, đặc biệt đông vào các dịp lễ lớn. Việc gìn giữ, hương khói tại đền không chỉ là trách nhiệm mà còn là cái tâm của người làm công việc phụng thờ. Chúng tôi luôn nhắc nhau phải giữ cho không gian nơi đây sự trang nghiêm, thanh tịnh, để mỗi người khi về đều cảm nhận được sự linh thiêng và ấm áp của cội nguồn. Không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng, đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ. Nhiều đoàn học sinh, sinh viên về đây tham quan, tìm hiểu, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc.

Thủ nhang Đền chia sẻ với du khách về phù điêu Quốc tổ Lạc Long Quân và 50 người con xuống biển

Trong dòng chảy hiện đại, khi nhịp sống ngày càng hối hả, đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân vẫn lặng lẽ tồn tại như một “neo giữ” tinh thần cho dân tộc. Ngôi đền như nhắc nhở người con đất Việt: dù đi đâu, làm gì, thì trong huyết quản vẫn chảy chung dòng máu “con Rồng, cháu Tiên”. Chính từ ý thức về cội nguồn ấy, sức mạnh đoàn kết dân tộc được bồi đắp, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền lâu của đất nước.

Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân vì thế không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng sống động của lịch sử, văn hóa và tâm hồn Việt Nam – nơi khởi nguồn để mỗi người tìm về, chiêm nghiệm và thêm yêu mảnh đất mình đang gắn bó.

Phù điêu Quốc Mẫu Âu Cơ cùng 50 người con lên non

Bên cạnh giá trị lịch sử và cảnh quan, không gian thờ tự tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân được bài trí trang nghiêm, chặt chẽ theo truyền thống tín ngưỡng dân gian Việt Nam, thể hiện rõ sự tôn kính đối với bậc thủy tổ của dân tộc. Trung tâm của đền là chính điện, nơi đặt ban thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, tạo cảm giác linh thiêng, uy nghi nhưng gần gũi, ấm cúng.

Hệ thống đồ thờ tự trong đền được sắp đặt cân xứng, hài hòa, tuân thủ nghi thức truyền thống. Nổi bật là hương án, lư hương bằng đồng, đỉnh trầm, chân nến, lọ hoa, tất cả đều mang sắc trầm cổ kính, góp phần tạo nên không gian thờ tự linh thiêng, tĩnh tại. Trên hương án, lễ vật được dâng cúng giản dị mà trang trọng, thể hiện tấm lòng thành kính của người hành hương đối với Quốc Tổ.

Không gian thờ cúng linh thiêng

Mỗi chi tiết trong cách bài trí – từ đồ thờ, chữ thờ đến màu sắc, chất liệu – đều được cân nhắc kỹ lưỡng, phản ánh tinh thần tôn nghiêm và sự tiếp nối bền bỉ của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt.

Chính sự hài hòa giữa kiến trúc, không gian thờ tự và các yếu tố biểu trưng ấy đã làm nên chiều sâu văn hóa cho đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. Nơi đây không chỉ là chốn hành lễ, mà còn là không gian giáo dục truyền thống, góp phần hun đúc ý thức về cội nguồn, bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đinh Thắng