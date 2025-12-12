Bưởi Vĩnh Phú - “Hương vị đất Phủ”

Nhờ mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và mẫu mã, bưởi Vĩnh Phú - “Hương vị đất Phủ” không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu, tạo nên cuộc sống sung túc, ấm no cho người nông dân.

Cây bưởi Diễn đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình xã Vĩnh Phú

Nâng tầm chất lượng nhờ canh tác an toàn

Trong những năm gần đây, xã Vĩnh Phú đã thực hiện cuộc chuyển dịch cơ cấu cây trồng mạnh mẽ. Chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân vùng bãi chuyển sang thâm canh cây bưởi Diễn. Đây được xem là một quyết sách đúng đắn, giúp bà con nông dân tận dụng tối đa lợi thế đất đai để làm giàu chính đáng.

Đến nay, cây bưởi Diễn đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định và cao cho nhiều hộ gia đình, với mức thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự hấp dẫn về kinh tế đã khiến diện tích trồng bưởi tại Vĩnh Phú không ngừng được mở rộng.

Nhiều hộ nông dân ở Vĩnh Phú đã chuyển sang phương pháp canh tác an toàn, hầu như không sử dụng các loại thuốc hóa học trong quá trình chăm sóc cây bưởi

Bưởi Diễn là loại cây dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp, nhưng lại mang lại giá trị thương phẩm cao. Đặc biệt, bưởi Vĩnh Phú được người tiêu dùng ưa chuộng bởi những ưu điểm vượt trội như: Mẫu mã đẹp, khi chín có màu vàng rực, tôm đều, vị ngọt mát thanh khiết và hương thơm đặc trưng. Quả chín rộ đúng dịp Tết Nguyên Đán, lại có khả năng bảo quản dài ngày mà chất lượng không hề bị ảnh hưởng.

Điều làm nên sự khác biệt của bưởi Vĩnh Phú chính là quy trình chăm sóc. Nhiều hộ nông dân ở Vĩnh Phú đã chuyển sang phương pháp canh tác an toàn, hầu như không sử dụng các loại thuốc hóa học trong quá trình chăm sóc. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ có hương vị tự nhiên mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được người tiêu dùng trong vùng tin tưởng, tìm mua.

Bưởi Vĩnh Phú có mẫu mã đẹp, khi chín có màu vàng rực, tôm đều và hương thơm đặc trưng

Ông Lã Văn Vương, một trong những người tiên phong tại xã Vĩnh Phú, đã cải tạo hơn 1 mẫu ruộng để trồng bưởi Diễn từ năm 2005. Ngay từ đầu, ông đã chọn hướng canh tác hữu cơ, dùng tro trấu vùi gốc để tạo độ ngọt tự nhiên cho quả. Ông Vương chia sẻ: “Thực ra, nếu mà so sánh với các loại cây trồng khác thì cây bưởi Diễn này nó đem lại hiệu quả gấp 3, 4 lần. Tuy giá cả có lên xuống, nhưng trung bình mỗi cây bưởi của chúng tôi đạt từ 100 đến 150 quả. Với giá bán khoảng 15.000 đồng/1 quả, hiệu quả kinh tế cao hơn trồng các loại cây trồng khác rất nhiều”.

Bưởi Vĩnh Phú hiện có giá bán khoảng 15.000 đồng/1 quả

Hướng tới tương tai bền vững

Để nâng cao giá trị và tính cạnh tranh cho sản phẩm, Hội trồng bưởi Vĩnh Phú đã được thành lập. Hội tập trung hướng dẫn hội viên ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, quy trình chăm sóc và bảo quản sau thu hoạch. Hiện Hội có hơn 110 hội viên, canh tác 35ha bưởi theo quy trình VietGAP, hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Ngày 17/10/2019, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Bưởi Vĩnh Phú - Hương vị đất phủ” (Quyết định số 91525/QĐ-SHTT).

Ông Lã Văn Vương, xã Vĩnh Phú đã cải tạo hơn 1 mẫu ruộng để trồng bưởi Diễn từ năm 2005

Đối với nông dân việc được cấp nhãn hiệu giúp hội viên yên tâm mở rộng diện tích, tăng khả năng cạnh tranh, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập. Đối với người tiêu dùng giấy chứng nhận là sự đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Phùng Văn Tân - Chủ tịch Hội trồng bưởi Vĩnh Phú, nhấn mạnh: Về chất lượng sản phẩm, quả bưởi mà bắt đầu thu hoạch là phải ngửi thấy được mùi thơm đặc trưng, quả vàng đều. Vào mùa Tết, bưởi để trong phòng thôi, nó cũng lan tỏa mùi rất thơm rất đặc trưng. Đặc biệt, ăn trái bưởi Vĩnh Phú, nó có cái vị ngọt thanh mát khó quên”.

Hiện Hội bưởi Vĩnh Phú có hơn 110 hội viên, canh tác 35 ha bưởi theo quy trình VietGAP

Với những gốc bưởi sai lúc lỉu, vàng rực, Bưởi Vĩnh Phú đã sẵn sàng cho mùa Tết Nguyên Đán sắp tới. Để tiếp tục nâng tầm thương hiệu và chinh phục những thị trường khó tính, nông dân Vĩnh Phú cần tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được.

Việc áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và giữ ổn định chất lượng, sản lượng cung ứng ra thị trường sẽ là chìa khóa để bưởi Vĩnh Phú - Hương vị đất Phủ không chỉ là niềm tự hào của Phú Thọ mà còn vươn xa hơn trên bản đồ nông sản Việt Nam.

Ngọc Thắng