Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tổ chức gặp mặt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 20/10, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2025) và 15 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Dự buổi gặp có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi gặp mặt
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam luôn ghi dấu bằng những phong trào thi đua tiêu biểu. Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND hiện có 40 cán bộ, công chức, người lao động là nữ, chiếm tỷ lệ 45% tổng số cán bộ, nhân viên cơ quan. Nhiều đồng chí cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong HĐND, Đoàn ĐBQH. Ở mỗi vị trí công tác, các chị luôn gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi gặp mặt
Lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ nữ
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể nữ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam- “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng hình ảnh ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, xây dựng Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tinht ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, xứng đáng là điểm tựa tin cậy, là hậu phương vững chắc của cơ quan và gia đình.
Thu Hà
