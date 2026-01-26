Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh

Ngày 26/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 9 tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trường THPT Tam Dương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, kiểm sát viên Viện KSND khu vực 9 đã trao đổi, phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh, tập trung vào các quy định của Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng chống pháo nổ nhân dịp Tết Nguyên đán và đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật thường gặp trong học sinh trung học phổ thông.

Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động, kết hợp đặt câu hỏi - trao đổi tình huống thực tế, các em học sinh đã tích cực tham gia trả lời, thảo luận sôi nổi, thể hiện sự quan tâm và nhận thức ngày càng rõ hơn về ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của bản thân trong học tập, sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi, trao đổi tình huống.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Tam Dương đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động. Nhà trường mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Viện KSND khu vực 9 trong công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ trong nhà trường.

Hoạt động tuyên truyền pháp luật tại trường học là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực của Viện KSND khu vực 9 nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật cho thế hệ trẻ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê Minh -Nguyễn Thảo - Diệu Linh