Việt Nam chính thức đăng cai Đại hội Thể thao điện tử châu Á năm 2026

Việt Nam chính thức trở thành quốc gia thứ hai đăng cai Đại hội Thể thao điện tử châu Á (Asian Esports Games) năm 2026.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Thể thao điện tử châu Á ngày 9,10/10/2025 tại Bangkok, Thái Lan, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á (AESF) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, qua đó công bố Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Đại hội Thể thao điện tử châu Á lần thứ 2 (Asian Esports Games- AEG) năm 2026.

Ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch VIRESA (phải) và Ông Santi Lothing - Chủ tịch AESF - Chủ tịch TESF.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch VIRESA, Phó Chủ tịch AESF cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường thể thao điện tử phát triển năng động nhất khu vực, với hơn 28 triệu người tham gia ở hơn 10 bộ môn thể thao điện tử phổ biến. Không chỉ sở hữu tiềm lực mạnh về thể thao điện tử, Việt Nam còn nổi tiếng với nền văn hoá đa dạng, cảnh quan tuyệt đẹp và lòng hiếu khách. Chúng tôi tin rằng AEG 2026 sẽ không chỉ mang đến một sân chơi đẳng cấp quốc tế cho các vận động viên, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam.

Ông Hùng nhấn mạnh thêm “Cùng với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á, VIRESA cam kết mang đến trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên, người hâm mộ và các liên đoàn, thể hiện tinh thần tôn vinh tài năng, sáng tạo và kết nối của cộng đồng thể thao điện tử châu Á. Chúng tôi mong muốn AEG 2026 không chỉ là một giải đấu, mà còn là một biểu tượng của sự đoàn kết, đổi mới và hợp tác trong khu vực”.

Đại hội Thể thao điện tử châu Á (Asian Esports Games - AEG) là sự kiện thể thao điện tử quốc tế quy mô cấp châu lục, do Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á khởi xướng và bảo trợ. Phiên bản đầu tiên – AEG 2024 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 25/11 đến 02/12/2024 do Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan đăng cai, với sự hỗ trợ của Cục Thể dục Thể thao Thái lan (SAT) và Quỹ Phát triển thể thao quốc gia Thái Lan (NSDF). Sự kiện đã quy tụ 179 vận động viên đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành giải đấu thể thao điện tử lớn nhất châu lục tính đến nay. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ khi giành huy chương Bạc ở bộ môn Liên Quân Mobile - một trong những nội dung thế mạnh của Việt Nam.

Với việc đăng cai Asian Esports Games 2026, Việt Nam khẳng định vị thế trung tâm mới của thể thao điện tử khu vực Đông Nam Á, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển thể thao điện tử chuyên nghiệp. Với vai trò quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa số Việt Nam, VIRESA hướng tới mục tiêu xây dựng một nền thể thao điện tử nhân văn, sáng tạo và bền vững, góp phần thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nguồn vov.vn