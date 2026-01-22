Việt Nam định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Truyền thông quốc tế tiếp tục quan tâm và đưa tin đậm về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam, định hình đường hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TTXVN cho biết, báo chí Cuba theo sát diễn biến Đại hội để thông tin tới công chúng về sự kiện trọng đại của nhân dân Việt Nam. Các hãng thông tấn Cuba CAN, Prensa Latina, báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, cùng nhiều báo Cuba liên tục đăng tin và bài viết, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại hội XIV xác định các mục tiêu và định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Prensa Latina đã mở riêng chuyên mục “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Báo Granma mở chuyên trang “Cuba và Việt Nam: Những nẻo đường chung”...

Các cơ quan báo chí, truyền thông của Campuchia đã đăng tải nhiều bài viết, thông tin về Đại hội. Đặc biệt, báo chí Campuchia ấn tượng với quyết tâm đạt mức tăng trưởng 2 con số của Việt Nam. Trong bài viết có tiêu đề “Lãnh đạo cấp cao Việt Nam cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 10% bất chấp thách thức toàn cầu”, báo Kampuchea Thmey Daily trích dẫn đậm phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội, nhấn mạnh cam kết đạt tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 10% trở lên trong những năm cuối thập niên này. Trang tin FRESH News đề cập các mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, nhận định Việt Nam đang nỗ lực phát triển mô hình tăng trưởng kinh tế mới, với kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng và kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Báo chí Nga cũng có nhiều bài viết nhấn mạnh về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trên những chặng đường phát triển của đất nước. Trong bài viết ngày 20/1, báo Sự thật nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một quốc gia khó khăn sau chiến tranh, Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển năng động, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng và đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Trang mạng Stratfor (Mỹ) thông tin đậm nét về việc Đại hội XIV sẽ thông qua các ưu tiên chiến lược của Việt Nam cho 5 năm tới, nổi bật là mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Trong đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, tập trung vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, phát triển công nghiệp hiện đại, tiếp tục đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, nâng cao năng lực quản trị nhà nước thông qua cải cách và tinh gọn bộ máy hành chính.

Các báo của Pháp cũng đưa tin và có các bài viết nhân dịp Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Temoignages nhận định, trọng tâm thảo luận của Đại hội là hướng tới hạnh phúc của nhân dân, gắn với khát vọng quốc gia là sánh vai cùng các cường quốc. Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật, nhất là về kinh tế-xã hội và đối ngoại, Đại hội XIV chuẩn bị một “nấc thang phát triển mới” cho đất nước, với khát vọng và tầm vóc cao hơn.

Theo nhandan.vn