Việt Nam nằm chung bảng với Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33

Ngày 19/10, theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan cuối năm 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào.
Việt Nam và Malaysia sẽ nằm chung bảng ở SEA Games 33. Ảnh: VFF
Ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Malaysia và U22 Lào được coi là các đối thủ vừa sức với U22 Việt Nam khi chúng ta từng đánh bại những đối thủ này nhiều lần ở sân chơi khu vực. Hai trong ba kỳ đại hội gần nhất, U22 (có thời điểm là U23) Việt Nam cũng đều gặp Lào và thắng họ ở vòng bảng.
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia nhận được nhiều sự chú ý ở thời điểm này. Trong thời gian qua, bóng đá Malaysia đang rúng động khi bị FIFA buộc tội nhập tịch trái phép 7 cầu thủ trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Phía Malaysia nghi ngờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tố cáo lên FIFA. Tuy nhiên, đó là việc FIFA điều tra độc lập và không liên quan tới bất kỳ liên đoàn nào. Việc hai đội trẻ Việt Nam và Malaysia gặp nhau ở thời điểm này được xem là cuộc đối đầu duyên nợ.
HCV môn bóng đá nam là mục tiêu mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhắm đến. Trước đó, U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trong năm 2025 là đăng quang U23 Đông Nam Á và giành suất dự VCK U23 châu Á 2026.
Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3 - 18/12. Các trận đấu ở vòng bảng tổ chức ở Songkhla và Chiang Mai. Hai trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).
Môn bóng đá nam SEA Games 33 quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.
Thái Lan là đội giàu thành tích nhất lịch sử môn bóng đá nam SEA Games với 16 lần giành HCV. Việt Nam đã đăng quang 2 lần vào các năm 2019 và 2022. Tại SEA Games 2023, U23 Việt Nam giành HCĐ còn U23 Indonesia đang là ĐKVĐ.
Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33:
Bảng A: Thái Lan, Campuchia, Timor Leste.
Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào.
Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philiippines, Singapore.
Ở môn bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Myanmar, Malaysia và đội rất mạnh là Philippines. Tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng A với Indonesia, Singapore và Campuchia.
