Viết tiếp trang sử vàng Thanh niên xung phong

Thanh niên xung phong (TNXP) - cái tên gắn với những tháng năm gian khó nhưng oanh liệt - chính là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và sự hy sinh cao cả của tuổi trẻ Việt Nam. Từ những ngày đầu mở đường, tải đạn, phục vụ chiến đấu, cho đến công cuộc kiến thiết đất nước, họ đã viết nên những trang sử bằng chính mồ hôi, máu và cả mạng sống. Trong dòng chảy phát triển và vươn mình của đất nước, tinh thần TNXP vẫn nguyên giá trị- không chỉ là ký ức hào hùng mà còn là nguồn lực tinh thần to lớn để tuổi trẻ Phú Thọ hôm nay, đang từng ngày viết tiếp trang sử ấy bằng tinh thần tình nguyện, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Các hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh ôn lại lịch sử hào hùng cùng Đoàn viên thanh niên.

Sứ mệnh lịch sử và lòng yêu nước bất diệt

Lực lượng TNXP ra đời ngày 15/7/1950, tại Đại Từ, Thái Nguyên, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang trên mình sứ mệnh cao cả: Mở đường, vận chuyển hàng hóa, cứu thương, đảm bảo hậu cần cho tiền tuyến.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, hơn 16.000 TNXP đã bám trụ tại các “tọa độ lửa” như Pha Đin, Lũng Lô, ngã ba Cò Nòi... Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng TNXP phát triển mạnh mẽ với các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”. Họ là những nữ chiến sĩ ngã ba Đồng Lộc, là “tiểu đội thép” Truông Bồn bất tử trong lòng dân tộc, là hàng vạn thanh niên không ngại hy sinh vì Tổ quốc.

Riêng ở Phú Thọ, hơn 13.700 nam nữ thanh niên tình nguyện đã gia nhập lực lượng TNXP qua bốn thời kỳ. Trong đó, Đội TNXP 253 (tỉnh Vĩnh Phú cũ) là biểu tượng tiêu biểu. Thành lập năm 1972, với hơn 1.200 đội viên, trong đó 40% là nữ, đội đảm nhận nhiệm vụ mở đường chiến lược 217B dài 64 km tại chiến trường Lào- tuyến đường mang ý nghĩa quân sự và ngoại giao sâu sắc. Dưới bom đạn ác liệt, họ vẫn miệt mài xây dựng cầu, cống, đập tràn, đảm bảo giao thông thông suốt. Những đóng góp thầm lặng ấy đã được ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân mà Đội 253 vinh dự đón nhận, cùng hàng trăm cá nhân có thành tích xuất sắc làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào đã được Nhà nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Song song với chiến đấu, TNXP cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước, Khu kinh tế thanh niên (KKTTN) được thành lập tại địa bàn 7 xã của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũ và lấy xã Minh Đài (cũ) làm trung tâm là một minh chứng rõ nét. Gần 55 năm về trước, với tinh thần nhiệt huyết và tình yêu Tổ quốc, 600 thanh niên thanh niên ưu tú từ các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phú, Hải Hưng, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng và Hà Nội đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung phong ngược núi làm nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng vùng kinh tế mới, học tập văn hóa, rèn luyện chính trị. Trải qua chiến tranh, KKTTN đã tôi luyện nên lớp lớp TNXP anh dũng, trưởng thành nhưng cũng chứng kiến nhiều mất mát, hy sinh của không ít người trong số họ.

Là một trong 600 TNXP trực tiếp tham gia xây dựng KKTTN, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, trở thành cán bộ nòng cốt của Khu, cô Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Phú Thọ rất cảm động khi KKTTN vừa được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia vào tháng 4 vừa qua. Cô cũng chia sẻ thêm: “Sau chiến tranh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần, ý chí “Không có việc gì khó...”, lực lượng TNXP lại tiếp tục sứ mệnh mới- hàn gắn vết thương, khai phá vùng đất mới, xây dựng quê hương. Họ góp sức làm nên hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia, từ làng thanh niên lập nghiệp đến các cây cầu vùng sâu, vùng xa, các đảo tiền tiêu. Nhiều đồng chí trở thành cán bộ Đảng, Nhà nước, cán bộ các tổ chức đoàn thể, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP”.

Hội Cựu Thanh niên xung phong của tỉnh hiện có tổng số trên 22.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Hàng năm, Hội Cựu TNXP tỉnh cùng các cấp hội cơ sở đã duy trì Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, trao tặng hàng nghìn suất quà cho hội viên khó khăn, ốm đau. Hội cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác nhận, đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho hội viên.

Tuổi trẻ hôm nay tiếp bước cha anh

Ngày nay, tinh thần xung kích, tình nguyện của TNXP vẫn được thắp lên mạnh mẽ trong từng hoạt động của tuổi trẻ Phú Thọ. Tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa- Du lịch Đất Tổ hàng năm, hàng nghìn lượt thanh niên tình nguyện phục vụ, từ giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hỗ trợ du khách, đến vệ sinh môi trường, góp phần tạo nên diện mạo văn minh, thân thiện cho Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Khi thiên tai xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Phú Thọ cũ, những “chiến sĩ áo xanh” lại có mặt sớm nhất để giúp dân khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa, dọn bùn đất. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cựu TNXP, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ... cũng được Tỉnh đoàn và các cơ sở Đoàn duy trì đều đặn- như một lời tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước.

Thực hiện phong trào “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ thanh niên đối với cộng đồng, Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hàng nghìn đoàn viên tiếp tục tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, tuyên truyền số hóa, trồng cây xanh, làm sạch môi trường, thậm chí hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.

Theo số liệu thống kê đến năm 2022 (đến thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027), tổng số đoàn viên thanh niên của cả 3 tỉnh là gần 270 nghìn người.

Theo đồng chí Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ, nhiều chương trình đã và đang được triển khai nhằm tạo môi trường để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong các lĩnh vực trọng điểm như chuyển đổi số, du lịch, bảo vệ môi trường, khởi nghiệp...

“Chúng tôi xác định việc giáo dục truyền thống cách mạng, đặc biệt là tinh thần Thanh niên xung phong, là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác Đoàn. Thế hệ trẻ Phú Thọ hôm nay không chỉ biết tri ân mà còn hành động thiết thực để tiếp nối – từ các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân vùng thiên tai đến tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào “Tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng”, “Thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”, đồng thời tạo môi trường để các bạn trẻ được trải nghiệm, rèn luyện và cống hiến. Đó chính là cách thế hệ hôm nay viết tiếp những trang sử vàng rực rỡ của TNXP bằng tinh thần mới, trách nhiệm mới.”

Những trang sử vàng mà TNXP đã viết nên bằng máu và nước mắt không khép lại như một chương sử cũ mà sẽ mãi là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước hôm nay. Từ Điện Biên đến Truông Bồn, từ chiến trường Lào đến những bản làng vùng sâu- tinh thần TNXP chưa bao giờ tắt vì vẫn đang tiếp tục cháy sáng trong từng trái tim trẻ- những người, với sức trẻ, sự sáng tạo và lòng biết ơn, đã và đang sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng viết tiếp những “trang sử vàng” của dân tộc, những chương mới cho bản anh hùng ca bất tận ấy.

Hiếu Nghĩa