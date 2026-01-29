VinFast bán hơn 406.000 xe máy điện trong năm 2025, vươn lên dẫn đầu thị trường Việt Nam

VinFast công bố đã bán 406.453 xe máy điện tại Việt Nam trong năm 2025, tăng 473% so với năm 2024. Kết quả này giúp hãng vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường xe máy điện.

VinFast công bố đã bàn giao tổng cộng 406.453 xe máy điện tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Con số này giúp VinFast chính thức nắm thị phần dẫn đầu trong mảng xe máy điện, trở thành cái tên nổi bật nhất ở nhóm phương tiện di chuyển xanh cá nhân.

Theo nhà sản xuất, yếu tố tạo nên cú bứt phá không chỉ nằm ở mức độ nhận diện thương hiệu, mà còn đến từ tốc độ mở rộng sản phẩm và hệ sinh thái phục vụ khách hàng. Năm 2025 được xem là giai đoạn chứng kiến mức tăng trưởng mạnh, khi doanh số VinFast tăng tới 473% so với năm 2024, phản ánh mức độ chấp nhận xe điện ngày càng rộng rãi ở người tiêu dùng Việt.

Một trong những lợi thế lớn của VinFast là danh mục xe được trải đều từ phổ thông đến cao cấp, với hơn 10 mẫu hiện diện ở nhiều tệp khách hàng khác nhau. Bên cạnh các mẫu yêu cầu bằng lái, hãng cũng duy trì các dòng xe không cần giấy phép lái xe, hướng đến học sinh và người dùng di chuyển quãng ngắn.

Trong nhóm sản phẩm chủ lực, dòng Evo được đánh giá là “đầu tàu” doanh số. Nhờ lựa chọn đa dạng mức giá và cấu hình 1 pin hoặc 2 pin, dòng xe này trở thành mẫu xe máy điện bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025 với hơn 250.000 chiếc đến tay người dùng.

Ngoài Evo, kết quả kinh doanh của VinFast còn có đóng góp đáng kể từ các mẫu như Feliz, Klara, Vento, Vero X, Theon. Ở nhóm xe phục vụ người dùng chưa có bằng lái, những cái tên như Motio, Zgoo, Flazz cũng giúp hãng mở rộng độ phủ trong phân khúc phổ thông.

VinFast cho rằng đà tăng trưởng năm 2025 đến từ chiến lược đi đường dài khi đầu tư bài bản vào nền tảng vận hành và mạng lưới bán hàng. Hãng hiện có hơn 600 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc, giúp xe máy điện tiếp cận dễ dàng hơn ở cả thành phố lẫn khu vực tỉnh.

Song song đó, hệ thống xưởng dịch vụ và các điểm sạc công cộng được mở rộng đã góp phần giảm bớt tâm lý e ngại thường gặp với xe điện, đặc biệt là câu chuyện sử dụng pin trong thực tế. Các chương trình hỗ trợ sau bán hàng, ưu đãi mua xe, cùng hoạt động thu xe xăng đổi xe điện diễn ra thường xuyên cũng được xem là yếu tố kích cầu quan trọng.

Ông Hoàng Hà – Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast tại Việt Nam – cho rằng năm 2025 là thời điểm bản lề của quá trình chuyển đổi giao thông xanh. Đại diện hãng kỳ vọng 2026 sẽ tiếp tục là giai đoạn tăng tốc với nhiều kế hoạch mới.

Ngay đầu năm 2026, VinFast giới thiệu thêm 4 mẫu xe máy điện mới gồm Evo, Feliz II, Viper (những mẫu đầu tiên hỗ trợ đổi pin) và Amio – mẫu xe có bàn đạp, hướng đến đối tượng học sinh. Đi kèm là hạ tầng đổi pin đã triển khai 4.500 trạm, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin trong Quý I/2026.

Bên cạnh đó, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” đang được VinFast triển khai với hàng loạt ưu đãi: mua xe với chi phí ban đầu thấp, giảm giá theo chính sách, hỗ trợ lệ phí trước bạ trong một giai đoạn nhất định, miễn phí sạc tại trạm V-Green đến 31/5/2027 và miễn phí đổi pin trong thời gian ưu đãi cho khách hàng cá nhân cũng như tài xế vận doanh trên nền tảng Xanh SM.

Theo Thethao247