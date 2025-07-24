Vĩnh Tường bứt phá phát triển vững mạnh về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Tường lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại. Đại hội nhiệm kỳ 2025- 2030 của Đảng bộ chính là một bước ngoặt mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định tư duy, tầm nhìn mới để đưa ra những mục tiêu, định hướng quan trọng thúc đẩy địa phương phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Xã Vĩnh Tường hôm nay.

Đảng bộ xã Vĩnh Tường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Vĩnh Tường gồm: thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Tứ Trưng và các xã Lương Điền, Vũ Di. Toàn Đảng bộ có 76 tổ chức cơ sở Đảng với 2.878 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt trong điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự nỗ lực, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Bức tranh kinh tế - xã hội của xã có nhiều điểm sáng. Thu ngân sách đạt khá, bình quân ước đạt 92,9 tỷ đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp - xây dựng và Dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 55 triệu đồng (năm 2020) lên 76 triệu đồng (năm 2025). Diện mạo nông thôn có sự thay đổi rõ nét, đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Các khu dân cư cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh.

Với những thế mạnh sẵn có về vị trí địa lý gần các khu vực kinh tế trọng điểm, có hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối với các tỉnh thành lân cận, nguồn nhân lực dồi dào, truyền thống lao động, sản xuất và sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, trong nhiệm kỳ, xã Vĩnh Tường tập trung triển khai nhiều giải pháp để đưa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ngày càng phát triển. Trong đó, kinh tế tư nhân đang dần trở thành khu vực tạo động lực tăng trưởng cho địa phương. Hiện tại, trên địa bàn xã có 377 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, trong đó, có 12 doanh nghiệp nằm trong CCN Đồng Sóc, ước tổng doanh thu năm 2025 đạt gần 3.000 tỷ đồng, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển, xã Vĩnh Tường đã đồng hành với các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Trong đó, đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CCN Đồng Sóc với diện tích 75ha, đã thu hút đầu tư vào CCN Đồng Sóc 18 dự án với tổng vốn đầu tư hàng trăm triệu USD. Các dự án đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 5.000 lao động tại địa phương. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác bảo đảm chính sách và an sinh xã hội được toàn hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 0,14%. Trong 5 năm (2020- 2025), đã có 53 hộ trên địa bàn xã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát triển toàn diện. Toàn xã có 19/19 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, 14/19 trường đạt chuẩn mức độ 2. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững.

Với nhiệm vụ then chốt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Vĩnh Tường quan tâm chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, bám sát cơ sở, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết. Trong đó, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 236 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2025- 2030 sẽ xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng cho nhiệm kỳ mới phù hợp với đặc điểm tình hình, không gian, điều kiện phát triển mới của xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Tường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong giai đoạn tới. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Quan tâm rà soát lại toàn bộ hiện trạng không gian kinh tế, văn hóa, xã hội của xã để cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xã Vĩnh Tường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huy động, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư trọng điểm cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại. Chú trọng xây dựng địa phương trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển thông qua việc khuyến khích phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, nghề mới phát triển; thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; phát triển công nghiệp gắn với thương mại dịch vụ, đô thị phù hợp với xu thế.

Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tường