Vĩnh Tường - Hạt nguồn cách mạng và khát vọng đổi mới

Vĩnh Tường, vùng quê trung du Bắc Bộ, không chỉ là nơi mang vẻ đẹp bình yên mà còn là mảnh đất thấm đẫm những dấu ấn hào hùng của một thời khói lửa. Hơn tám thập kỷ trước, nơi đây đã diễn ra một sự kiện lịch sử trọng đại: Sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vĩnh Tường thuộc tỉnh Vĩnh Yên xưa (nay thuộc xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ). Sự kiện này như tiếp thêm sức mạnh để các thế hệ hôm nay vững bước trên hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp.

Mốc son lịch sử của Vĩnh Tường

Ngay sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, Nhân dân Vĩnh Tường dưới sự lãnh đạo của Đảng đã phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng lực lượng chính trị hùng hậu, kiên quyết đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến. Sự ra đời của chi bộ Đảng Vĩnh Tường vào năm 1938 và Phủ ủy Vĩnh Tường vào năm 1941 là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng toàn tỉnh Vĩnh Yên.

Đây cũng là nòng cốt cho sự phát triển các chi bộ khác và góp phần quan trọng vào việc thành lập Ban cán sự liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên. Những sự kiện này đã đánh dấu một mốc son quan trọng, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng Vĩnh Tường nói riêng và tỉnh Vĩnh Yên nói chung.

Đền thờ các AHLS ở Vĩnh Tường.

Với ý thức gìn giữ và tôn vinh các giá trị lịch sử, những năm qua, Huyện ủy và UBND huyện Vĩnh Tường (cũ) đã đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn các di tích, địa danh gắn liền với phong trào cách mạng. Hàng loạt hoạt động đã được triển khai từ việc tu bổ, tôn tạo các di tích như Khu lưu niệm Bác Hồ tại thôn Lạc Trung đến việc khai thác tiềm năng du lịch, biến các địa danh lịch sử thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn được chú trọng, giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và lòng yêu nước của dân tộc.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích được thực hiện một cách khoa học. Huyện tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử và ý nghĩa của các di tích, xây dựng các tài liệu, ấn phẩm chuyên sâu. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức tại các di tích, khuyến khích người dân cùng tham gia vào việc gìn giữ, tôn vinh di sản. Nguồn kinh phí được bố trí hợp lý và chú trọng thu hút các nguồn lực xã hội hóa để đảm bảo di tích được bảo tồn một cách bền vững.

Âm vang từ quá khứ và khát vọng tương lai

Trong làn khói hương lan tỏa tại nghĩa trang liệt sĩ thôn Vũ Di, những cựu chiến binh lặng lẽ tri ân đồng đội đã ngã xuống. Nơi đây, hơn 80 năm trước, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vĩnh Tường đã ra đời, mở đầu cho một phong trào cách mạng sôi sục khắp vùng trung du Bắc Bộ. Từ mảnh đất giàu truyền thống ấy, những câu chuyện về đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Lê Xoay và những lớp đảng viên đầu tiên vẫn vang vọng, trở thành mạch nguồn bất tận nuôi dưỡng niềm tự hào và tiếp thêm sức mạnh để Vĩnh Tường hôm nay vững bước trên con đường đổi mới.

Tại nghĩa trang liệt sĩ thôn Vũ Di, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ những CCB lặng lẽ tri ân đồng đội đã ngã xuống.

Cựu chiến binh Lê Văn Hanh, người con của thôn Vũ Di, xã Vĩnh Tường chia sẻ với giọng đầy trân trọng: “Cụ Lê Xoay ở quê hương chúng tôi là người rất chính trực, hy sinh cả bản thân mình. Kể về cụ thì những bậc tiền bối mới biết hết được. Cụ là người hoạt động không sợ khó khăn, gian khổ, kể cả bị địch bắt cũng không bao giờ phản bội. Cụ đã cắm cờ trên cột cờ ở Bồ Sao và cũng hy sinh tại đó vào năm 1942”.

Câu chuyện về người chiến sĩ cộng sản kiên trung Lê Xoay đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ. Ngày nay, trên mảnh đất Vũ Di anh hùng, dưới những hàng cây cổ thụ chứng kiến bao đổi thay, truyền thống cách mạng vẫn được trao truyền qua từng buổi sinh hoạt chi bộ, từng tiết học ngoại khóa và cả trong những câu chuyện đời thường. Lớp lớp thế hệ trẻ lớn lên từ chính nguồn mạch ấy, mang trong tim niềm tự hào và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giáo dục truyền thống để phát triển

Việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Vĩnh Tường. Đồng chí Nguyễn Quang Đạo - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Tường cho biết: “Việc đưa giảng dạy môn Lịch sử địa phương vào trường có ý nghĩa rất quan trọng, giúp học sinh hiểu được sự hy sinh, cũng như sự đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha ông. Từ đó các em thêm tự hào và yêu đất nước, quê hương mình.

Đồng thời cũng hình thành nên ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng quê hương giàu đẹp. Cách làm này cũng giúp bài giảng trở nên sinh động, gần gũi và dễ hiểu hơn, giúp các em thêm yêu thích môn học và có khao khát được tìm hiểu lịch sử địa phương sâu rộng hơn”.

Xã Vĩnh Tường hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới.

Đồng chí Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường khẳng định: “Xã Vĩnh Tường ngày nay luôn chú trọng giáo dục truyền thống cho các thế hệ, giúp các em hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương. Đồng thời tập trung tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử gắn với du lịch tâm linh, tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển”.

Trên mảnh đất từng vang vọng bước chân của những người đi mở lối, xã Vĩnh Tường hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới. Những ngôi nhà khang trang, những con đường rộng mở, những cánh đồng xanh mướt hòa quyện vào dòng chảy mạch nguồn cách mạng bất tận. Từ ký ức hào hùng năm xưa, Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Tường tiếp tục viết tiếp những trang sử mới với những khát vọng vì một tương lai tươi sáng.

Ngọc Thắng