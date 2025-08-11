Võ sỹ người Phú Thọ xác định đối thủ đầu tiên tại World Games 2025

Chiều 11/8, Ban tổ chức môn Kickboxing tại Đại hội thể thao Thế giới World Games 2025 diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc) đã tiến hành bốc thăm để xếp lịch thi đấu. Võ sỹ người Phú Thọ Triệu Thị Phương Thủy đã xác định được đối thủ đầu tiên của mình tại Tứ kết diễn ra vào ngày 12/8.

Triệu Thị Phương Thủy là võ sỹ đầu tiên trong lịch sử Kickboxing Việt Nam giành quyền tham dự World Games.

Theo kết quả bốc thăm được công bố, tại tứ kết nội dung K1- 52kg nữ, Triệu Thị Phương Thủy- nữ VĐV quê ở xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ sẽ chạm trán với đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là hạt giống số 3 Feyzanur Azizoğlu.

Feyzanur Azizoğlu (Thổ Nhĩ Kỳ) là thử thách không nhỏ với Triệu Thị Phương Thủy ở Tứ kết nội dung K1-52kg.

Đây sẽ là một thử thách khá lớn với Phương Thủy khi võ sỹ Feyzanur Azizoğlu sở hữu một bộ thành tích khá đồ sộ ở môn Kickboxing với 3 lần vô địch World Cup (2020, 2023 và 2025), Huy chương Bạc thế giới năm 2024 và Huy chương Đồng Châu Âu năm 2023. Cô chính là võ sỹ Kickboxing số 1 Thổ Nhĩ Kỳ ở Hạng K1- 52kg nữ.

Triệu Thị Phương Thủy đã tăng cường khối lượng tập luyện để tích cực chuẩn bị cho World Games.

Trước một đối thủ được đánh giá khá cao, Phương Thủy vẫn tự tin và sẽ quyết tâm hết sức. Chia sẻ với Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, cô gái người Dao cho biết: "Em đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này, đây làm một dấu ấn trong sự nghiệp của em. Em cảm thấy khá tự tin và sẽ quyết tâm dù gặp bất cứ đối thủ nào."

World Games là Đại hội Thể thao Thế giới- sân chơi được coi là Thế vận hội của những môn thể thao phổ biến nhưng không có trong chương trình thi đấu Olympic. Đây là đấu trường quy tụ những vận động viên hàng đầu Thế giới tại các môn thi đấu.

Võ sỹ người Phú Thọ gần như không có đối thủ ở các giải đấu trong nước và đã giành rất nhiều huy chương quốc tế ở các môn võ Muay, Kickboxing và Kun Khmer.

Triệu Thị Phương Thủy là võ sỹ đầu tiên trong lịch sử Kickboxing Việt Nam giành quyền tham dự World Games, sau khi cô có tấm huy chương bạc Giải vô địch châu Á 2024. Ngoài Kickboxing, Phương Thủy còn là một vận động viên hàng đầu ở môn Muay khi từng giành Huy chương Đồng Thế giới. Cô cũng được biết đến là vận động viên người Phú Thọ đầu tiên giành Huy chương Vàng cá nhân tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á khi vô địch môn võ Kun Khmer ở SEA Games 32.

Hành trình chinh phục tấm huy chương World Games của Triệu Thị Phương Thủy sẽ bắt đầu vào ngày 12/8 với trận Tứ kết. Nếu vượt qua Feyzanur Azizoğlu, khả năng Phương Thủy sẽ có được một tấm huy chương lịch sử là rất cao.

Huy Trần