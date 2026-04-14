VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026

Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026, mang trọn vẹn 104 trận đấu cùng trải nghiệm đa nền tảng đến khán giả Việt Nam hè này

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức trở thành đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam, mở ra cơ hội để người hâm mộ trong nước theo dõi trọn vẹn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kỳ World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, đánh dấu cột mốc lịch sử với quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển và tổng cộng 104 trận đấu. Với thỏa thuận mới đạt được cùng FIFA, VTV sẽ mang toàn bộ sự kiện này đến khán giả Việt Nam trên hệ sinh thái đa nền tảng.

Đại diện FIFA, ông Jean-Christophe Petit, bày tỏ sự hài lòng khi hợp tác với VTV, đồng thời nhấn mạnh việc chuẩn bị sớm sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ sức hấp dẫn và cảm xúc của World Cup đến đông đảo người xem. Trong khi đó, ông Đỗ Thanh Hải khẳng định nhà đài đã sẵn sàng về công nghệ và nhân lực để mang đến trải nghiệm “Sống trọn FIFA World Cup 2026” cho khán giả.

Theo thỏa thuận, VTV nắm giữ đầy đủ các quyền phát sóng tại Việt Nam, bao gồm truyền hình, phát thanh, nền tảng số, mạng xã hội và trình chiếu công cộng. Trên sóng truyền hình, toàn bộ 104 trận đấu, cùng lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình đồng hành sẽ được phát sóng trực tiếp với chất lượng cao.

Bên cạnh đó, trên nền tảng số, khán giả có thể xem trực tiếp, xem lại và thưởng thức nội dung theo yêu cầu trên nhiều thiết bị khác nhau. Đặc biệt, VTV cũng là đơn vị duy nhất có quyền tổ chức và cấp phép các hoạt động trình chiếu công cộng như fan zone, sự kiện xem bóng đá tại nhà hàng, rạp chiếu phim hay các không gian cộng đồng.

Với sự đầu tư bài bản và hệ thống phát sóng hiện đại, World Cup 2026 trên VTV hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ, kết nối hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cùng hòa chung nhịp đập với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

