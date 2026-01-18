Vững vàng bản lĩnh cựu chiến binh

Đã trải qua một thời trận mạc, các cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đều ý thức được việc phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và Nhân dân. Bằng sự nỗ lực, bản lĩnh vững vàng, các CCB đã và đang đóng góp không nhỏ vào việc giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội CCB xã Tiên Lữ phối hợp với Trường THPT Văn Quán tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp... Tổ chức chặt chẽ việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, của Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương và Hội CCB Việt Nam; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Hội.

Hội CCB các cấp đã quán triệt, xây dựng Chương trình hành động và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức hội cũng thường xuyên nắm vững tình hình chính trị, tư tưởng, chủ động dự báo, kịp thời định hướng cho cán bộ, hội viên trước những diễn biến phức tạp, những vấn đề bức xúc của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, thế giới và trong nước, tạo sự thống nhất về nhận thức trong các tổ chức, hội viên CCB; kiên quyết đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Chân cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, Hội CCB xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được hội nghiêm túc triển khai và thu được kết quả tốt. Kết hợp với tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, gắn với các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và tỉnh phát động, đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức hội, của từng cán bộ, hội viên”.

Các cấp Hội duy trì nền nếp, chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; duy trì chấm điểm thi đua với các tiêu chí cụ thể, công khai, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, thực chất giữa các đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng từng bước được đổi mới từ nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua đến xây dựng mô hình điểm, phát hiện, bồi dưỡng điển hình và nhân rộng điển hình. Thực hiện chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các tổ chức cơ sở hội đều có chương trình phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên cùng cấp. Nội dung, phương pháp phối hợp hoạt động phong phú, đa dạng bằng nhiều hình thức như: nói chuyện truyền thống, liên hoan “Ông kể cháu nghe”, “Về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”; giao lưu đối thoại, tổ chức các cuộc thi, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm các di tích cách mạng, địa danh lịch sử và hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao...Nhiều doanh nhân CCB và hội viên CCB làm kinh tế giỏi đã chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội, việc làm cho đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp... Qua đó vừa bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm, vừa xây dựng tình cảm và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, đồng thời định hướng mục tiêu, lý tưởng, hình thành nếp sống lành mạnh có văn hóa cho thế hệ trẻ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hội CCB tỉnh duy trì có hiệu quả hoạt động của “Tổ thông tin tuyên truyền, cộng tác viên dư luận”, kịp thời phản ảnh cung cấp thông tin, tham mưu cho lãnh đạo Hội CCB và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xử lý tỉnh hình, góp phần đảm bảo sự ổn định chính trị tại cơ sở. Các cấp hội luôn bám sát sự chỉ đạo của Hội CCB tỉnh và cấp ủy địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm và tâm huyết với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Những kết quả hoạt động của Hội CCB các cấp đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong sạch vững mạnh. Nhiều cán bộ, hội viên được tín nhiệm tham gia cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2025 - 2030, Hội CCB tỉnh có 17.536 cán bộ, hội viên là cấp ủy viên các cấp, 7.117 cán bộ, hội viên là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu Hà