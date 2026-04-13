Vườn xương rồng cổ 5.000 m2 nở rộ ở Mộc Châu

Vườn hoa xương rồng gồm khoảng 300 gốc, nở rộ ở phường Thảo Nguyên, trở thành điểm check in mới của khách du lịch đến Mộc Châu dịp tháng 4.

Vườn hoa xương rồng rộng nằm ở phường Thảo Nguyên, Sơn La đang trở thành điểm check in mới cho du khách trên cung khám phá đồi chè trái tim và các vườn mận Mộc Châu trong tháng 4.

Chủ khu vườn xương rồng cho biết vườn rộng gần 5.000 m2 với khoảng 300 gốc xương rồng. Cây có tuổi đời thấp nhất hơn 10 năm, cao nhất khoảng 100 năm. Vườn được trồng và giữ gìn qua nhiều thế hệ. Các cây liên tục được bổ sung qua các năm.

Tại vườn, nhiều cây cao vượt đầu người, thân và gốc lớn, phủ dày gai. Khi vào mùa, hoa nở đồng loạt, sắc vàng rực rỡ. Hoa thường bung vào buổi sáng và khép dần khi về chiều.

Xương rồng có tên khoa học là Cactaceae, trên thế giới có hơn 1.500 loài, cây thường có gai và thân mọng chứa nước dự trữ, giúp chịu được thời tiết khô hạn.

Xương rồng tại vườn là loại tai thỏ hay lưỡi long tên khoa học Opuntia microdasys xuất xứ từ Mexico. Khi trưởng thành, cây có thể đạt chiều cao gần 4 m. Xương rồng tai thỏ nở hoa trắng hoặc vàng vào mùa hè.

Quang Kiên, làm du lịch tại địa phương, cho biết xương rồng vốn phổ biến ở các vùng cát ven biển, nên việc xuất hiện tại Mộc Châu khiến nhiều du khách thích thú.

“Tôi đã đưa địa điểm này vào danh sách điểm dừng chân cho du khách trong hành trình khám phá Mộc Châu, đặc biệt vào các dịp lễ”, Kiên nói.

Vườn hoa mở cửa cho khách tham quan từ 7h sáng mỗi ngày. Giá vé tham quan 50.000 đồng một người (chưa bao gồm giá đồ uống), không giới hạn thời gian trải nghiệm.

Nguyễn Hà Phương, ở Mộc Châu, lần đầu check in vườn xương rồng. Cô gái 26 tuổi cho biết đây là điểm đến “mới lạ” với giới trẻ địa phương và du khách.

“Cảnh sắc đẹp hơn những gì mong đợi”, Phương nói.

Nhiều du khách sau khi xem các video chia sẻ về địa điểm này trên mạng đã để lại bình luận, đây là điểm đến “nhất định phải ghé” khi tới Mộc Châu trong tháng 4.

Trong ảnh là gốc xương rồng trồng từ năm 1993 trong vườn hiện cao hơn 3 m, thân xù xì, phủ kín hoa.

Xương rồng tai thỏ ưa điều kiện khô ráo, ấm áp, không chịu được sương giá hay độ ẩm cao. Nhiệt độ thích hợp dao động 21- 37 độ C, song cây vẫn có thể thích nghi trong ngưỡng 7-10 độ C ở Mộc Châu.

Theo chủ vườn, loài cây này không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, nhưng để nở hoa đồng loạt, rực rỡ lại cần kỹ thuật.

“Tôi từng thất bại nhiều lần, mất hơn ba năm mới gây dựng được khu vườn như hiện tại”, chủ vườn cho biết.

Thời tiết Mộc Châu đầu tháng 4 từ 25 - 30 độ C, trời khô ráo, di chuyển thuận tiện. Trên vườn hoa, nhiều lối đi rộng nằm giữa vườn, thuận tiện cho khách đi sâu vào luống hoa để chụp ảnh. Chủ vườn bố trí các tiểu cảnh như ghế gỗ, tivi phục vụ nhu cầu check in của khách trẻ.

Quang Kiên gợi ý du khách nên ghé vườn xương rồng giữa tuần để tránh đông người. Để có bức ảnh với hậu cảnh đẹp, khách nên sử dụng ống kính góc rộng, chụp trong khoảng từ trưa đến chiều, khi thời tiết khô ráo, tránh sương mù. Hiện hoa đang nở rộ và dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4.

