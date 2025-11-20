World Cup 2026 hứa hẹn kịch bản nhiều “bảng đấu tử thần”

Dựa vào bảng xếp hạng FIFA mới nhất dành cho các ĐTQG nam trên thế giới, VCK World Cup 2026 khả năng có thể xuất hiện nhiều “bảng tử thần”.

Mới đây, FIFA đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các ĐTQG nam trên thế giới. Đây là cơ sở quan trọng để phân nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm VCK World Cup 2026. Với 48 đội tham dự, giải đấu sẽ chia thành 4 nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng FIFA, qua đó tạo nên nhiều khả năng xuất hiện những “bảng đấu tử thần”.

42 đội tuyển đã có vé tham dự VCK World Cup 2026. Ảnh: Transfermarkt

Nhóm hạt giống số 1 gồm 9 đội có thứ hạng cao nhất cùng 3 chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Theo bảng xếp hạng FIFA mới công bố, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ và Đức là 9 đội mạnh nhất và sẽ không chạm trán nhau ở vòng bảng.

Trong khi đó, Á quân World Cup 2018 - Croatia bất ngờ rơi xuống nhóm 2 cùng Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Áo, Ecuador và Australia. Nhóm 3 có Na Uy được chú ý nhất, trong khi nhóm 4 quy tụ các đội giành vé vớt và những tân binh như Jordan, Cape Verde hay Curacao.

Theo nguyên tắc bốc thăm, mỗi bảng không quá hai đội cùng một châu lục (trừ châu Âu), và các đội cùng nhóm hạt giống không gặp nhau. Điều này mở ra hàng loạt kịch bản căng thẳng. Brazil hoặc Argentina hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu với Croatia, Na Uy và Ghana. Tương tự, Tây Ban Nha hoặc Pháp có nguy cơ chạm trán Uruguay, Scotland và Ghana ngay từ vòng bảng.

Lễ bốc thăm VCK World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 5/12 tại Washington (Mỹ). Chủ nhà Mexico mặc định nằm ở bảng A và đá trận khai mạc tại sân Azteca ngày 11/6/2026, trong khi Canada và Mỹ lần lượt vào bảng B và D.

Nguồn vov.vn