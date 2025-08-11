Xã Bao La phát hiện, xử lý hộ dân tự ý giết mổ lợn tại vùng dịch

Theo thông tin từ Công an xã Bao La, vào khoảng 9h ngày 10/8/2025, Công an xã nhận được tin báo tại hộ chăn nuôi lợn nhà ông N.V.H, trú tại xóm Quyết Thắng, xã Bao La đang tiến hành giết mổ 1 con lợn (thuộc vùng dịch tả lợn châu Phi).

Công an xã đã trực tiếp xuống hiện trường xác minh. Qua kiểm tra, xác minh, Công an xã đã phát hiện tại nhà ông N.V.H đang có 3 người được gia đình nhờ đến để giết mổ. Mục đích giết mổ để phục vụ ăn uống cho gia đình, không mua bán ra thị trường.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, gia đình ông N.V.H cũng đã tiến hành tiêu hủy (chôn sâu dưới đất) 2 con lợn thịt khoảng 80kg/1 con. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra phát hiện còn 1 con lợn thịt khoảng 90kg cũng đang có dấu hiệu bị bệnh.

Công an xã Bao La phát hiện hộ dân tự giết mổ lợn tại vùng dịch.

Tại thời điểm kiểm tra, số lợn nói trên chưa qua kiểm dịch của cơ quan thú y, không có biện pháp xử lý an toàn dịch bệnh theo quy định. Nhận thấy nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh, lực lượng Công an xã đã báo cáo UBND xã, phối hợp cùng cán bộ thú y xã và đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn và sản phẩm thịt lợn giết mổ trái phép, đồng thời yêu cầu hộ gia đình ký cam kết không tái phạm.

Theo thống kê, xã Bao La có 32 hộ có lợn mắc dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi với tổng số 216 con chết và tiêu hủy tổng trọng lượng 11.053kg.

Công an xã Bao La phối hợp cùng gia đình tiêu hủy lợn mắc dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tự ý giết mổ lợn tại vùng dịch tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn, ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

Công an xã Bao La đề nghị các hộ chăn nuôi trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định pháp luật về kiểm dịch, giết mổ động vật, không tự ý mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ lợn khi chưa có sự cho phép của cơ quan thú y.

Đinh Thắng