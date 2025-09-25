Xã Cẩm Khê chú trọng phát triển văn hoá - xã hội

Ngay từ những ngày đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Cẩm Khê đã chú trọng việc phát triển văn hoá - xã hội. Xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội nghị điển hình tiên tiến, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030...

Các hoạt động văn hoá, thể thao luôn được cán bộ và người dân trong xã tham gia tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội xã cho biết: Phòng đã phối hợp tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ theo sự phân công để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Với các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm thiết thực góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, đưa quê hương phát triển giàu mạnh.

Mở đầu hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xã đã tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi với sự tham gia của 22 đội từ 21 khu dân cư và 1 đội đến từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực I Cẩm Khê. Giải mở màn cho chuỗi hoạt động chào mừng các sự kiện lớn, khích lệ tinh thần thể thao, nâng cao sức khoẻ cho cán bộ và Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế sôi nổi, lan toả các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, xã tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; mở rộng đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng yếu thế được quan tâm. Xã đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Chương trình giảm nghèo tiếp tục được triển khai hiệu quả, hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,95%, dự kiến hết năm 2025 ước còn 2,4%.

Quy mô, mạng lưới trường, lớp trên địa bàn xã được sắp xếp phù hợp, đa dạng loại hình, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư, nâng cấp theo hướng chuẩn hóa. 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 6 trường đạt chuẩn mức độ II. Công tác đào tạo nghề có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng xã hội hóa, hợp tác liên kết, phối hợp đào tạo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 33,5% vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá - xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Khê tận tình hỗ trợ người dân.

Thời gian tới, xã tích cực thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa; tăng cường kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. Duy trì thường xuyên các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả. Công tác quản lý và phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử được chú trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo được phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hương Giang