Xã Đạo Trù dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng: Động lực từ quyết tâm đổi mới và phát triển

Ngày 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù tổ chức Lễ dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, đoàn đại biểu xã Đạo Trù đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của các bậc tiền nhân đã mở nền văn hiến và dựng xây bờ cõi.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù thành kính dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Báo công trước anh linh Tổ tiên, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương nhấn mạnh: Phát huy tinh thần đoàn kết, thời gian qua, xã Đạo Trù đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và giải ngân vốn đầu tư công đã trở thành điểm sáng trong bức tranh phát triển của địa phương.

Năm 2025, xã đã thực hiện giải ngân vốn đạt tỷ lệ ấn tượng 96,5% trên tổng nguồn vốn hơn 74 tỷ đồng. Quý I năm 2026, UBND xã tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tính từ đầu năm đến nay, tinh thần đổi mới và kỷ luật hành chính được nâng cao rõ rệt với việc xử lý kịp thời hơn 3.500 văn bản đến và ban hành trên 1.000 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, đảm bảo sự thông suốt và hiệu quả trong quản lý nhà nước tại cơ sở.

Đoàn đại biểu dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đạo Trù nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo. Địa phương quyết tâm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng Đạo Trù ngày càng phát triển bền vững, đời sống Nhân dân các dân tộc trên địa bàn ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đinh Vũ