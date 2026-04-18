Đền Hùng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xã Đạo Trù dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng: Động lực từ quyết tâm đổi mới và phát triển

Ngày 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù tổ chức Lễ dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, đoàn đại biểu xã Đạo Trù đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của các bậc tiền nhân đã mở nền văn hiến và dựng xây bờ cõi.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đạo Trù thành kính dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Báo công trước anh linh Tổ tiên, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương nhấn mạnh: Phát huy tinh thần đoàn kết, thời gian qua, xã Đạo Trù đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và giải ngân vốn đầu tư công đã trở thành điểm sáng trong bức tranh phát triển của địa phương.

Năm 2025, xã đã thực hiện giải ngân vốn đạt tỷ lệ ấn tượng 96,5% trên tổng nguồn vốn hơn 74 tỷ đồng. Quý I năm 2026, UBND xã tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tính từ đầu năm đến nay, tinh thần đổi mới và kỷ luật hành chính được nâng cao rõ rệt với việc xử lý kịp thời hơn 3.500 văn bản đến và ban hành trên 1.000 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, đảm bảo sự thông suốt và hiệu quả trong quản lý nhà nước tại cơ sở.

Đoàn đại biểu dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đạo Trù nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo. Địa phương quyết tâm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng Đạo Trù ngày càng phát triển bền vững, đời sống Nhân dân các dân tộc trên địa bàn ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đinh Vũ


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND Dâng hương tưởng niệm Cải thiện môi trường đầu tư Đại biểu Giải ngân vốn đầu tư Phát triển bền vững công tác cải cách hành chính Phát triển kinh tế Tinh thần Tiềm năng lợi thế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sắc màu các dân tộc tại hội trại văn hóa

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long