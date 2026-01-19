Xã Đoan Hùng triển khai bài bản công tác chuẩn bị bầu cử

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với đời sống chính trị - xã hội của địa phương, xã Đoan Hùng đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân bảo đảm đúng quy định, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Thực hiện Văn bản số 07/CV-UBBC ngày 24/12/2025 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác bầu cử, xã Đoan Hùng đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 17 thành viên, do Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã Đoan Hùng triển khai công tác chuẩn bị bầu cử.

Ủy ban bầu cử xã đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử, quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử xã, thành lập các Ban bầu cử, các tiểu ban chuyên môn và Tổ giúp việc... tất cả đều được thực hiện đồng bộ, khoa học, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản.

Công tác hiệp thương được xã triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, quy định. Ngày 8/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình.

Kết quả, số lượng đại biểu HĐND xã được bầu là 21 người; số lượng người dự kiến được giới thiệu ứng cử là 39 người. Tiếp đó, ngày 7/1/2026, xã đã hoàn thành việc giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy định và đang hướng dẫn người ứng cử hoàn thiện hồ sơ để nộp Ủy ban bầu cử tỉnh.

Cờ được cắm tại các điểm trung tâm xã, tạo không khí phấn khởi cho ngày bầu cử.

Cùng với việc tổ chức bộ máy phục vụ bầu cử, công tác tuyên truyền được triển khai đúng nội dung, tiến độ theo từng giai đoạn của cuộc bầu cử. Thông qua hệ thống đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, Fanpage của xã, các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử được tuyên truyền sâu rộng, giúp người dân nắm rõ chủ trương, quy định, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ bầu cử được bảo đảm đầy đủ. Xã tiếp nhận các văn bản hướng dẫn, lịch trình, Luật Bầu cử và con dấu phục vụ công tác bầu cử, sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Xã Đoan Hùng có 49 khu dân cư, dự kiến chia thành 33 khu vực bỏ phiếu. Thời gian tới, UBND xã sẽ thành lập các khu vực bỏ phiếu và các Tổ bầu cử, bảo đảm đúng thời gian theo quy định của Luật. Hiện UBND xã đang phối hợp với Công an xã lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu, tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại các địa điểm công cộng để Nhân dân thuận tiện kiểm tra, giám sát.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc từ sớm, từ xa, xã Đoan Hùng đang từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Huy Thắng