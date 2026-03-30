Đền Hùng
Xã Đông Thành dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 30/3, đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đông Thành đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đông Thành thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.

Trước anh linh các Vua Hùng, lãnh đạo xã Đông Thành đã báo cáo kết quả xã đạt được trong năm 2025 và quý I/2026, đặc biệt là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập xã; công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã Đông Thành đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông Thành nguyện đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Gia Thái - Lưu Trường


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND UBND Dâng hương tưởng niệm Giỗ tổ hùng vương Đất Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội Lễ hội đền hùng Chính quyền Phát triển kinh tế Tri ân
