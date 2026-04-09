Xã Hoàng An khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026

Sáng 9/4, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Hoàng An tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026. Dự buổi khai mạc có đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Vĩnh Yên, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, dân quân.

Các đại biểu dự khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026 tại xã Hoàng An.

Theo kế hoạch, đợt huấn luyện tập trung vào các nội dung: Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế. Quá trình huấn luyện thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, lấy thực hành làm chính, huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương.

Thời gian huấn luyện diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 9 - 21/4/2026.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày, chuẩn bị thao trường phục vụ huấn luyện Dân quân năm 2026.

Ban CHQS xã yêu cầu tổ giáo viên chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, vũ khí trang bị và thao trường bãi tập; tổ chức huấn luyện đúng tiến trình, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối. Đối với lực lượng dân quân tham gia huấn luyện phải chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm quân số; phấn đấu 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó 75 - 80% đạt loại khá, giỏi.

Thông qua đợt huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thu Thủy