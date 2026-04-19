Xã Hội Thịnh khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I

Sáng 19/4, xã Hội Thịnh tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026.
Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Hội Thịnh lần thứ I năm 2026.
Đại hội Thể dục thể thao xã Hội Thịnh lần thứ I quy tụ hàng trăm vận động viên xuất sắc đến từ các khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: bóng bàn, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da nam, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, kéo co và pickleball.
Các đội tranh tài ở nội dung bóng chuyền da nam.
Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh để rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại mà còn là dịp để xã Hội Thịnh phát hiện, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất. Những hạt nhân này sẽ đại diện địa phương tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh và đóng góp vào nền thể thao thành tích cao của tỉnh.
Lãnh đạo xã Hội Thịnh trao cúp và chúc mừng đội bóng giành giải Nhất nội dung bóng chuyền da nam.
Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hội Thịnh trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Trần Tỉnh
Hai hạt giống hàng đầu Jannik Sinner và Alexander Zverev cùng thắng dễ ở bán kết giải ATP 1000 đất nện Madrid Mở rộng 2026.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố Iran chắc chắn tham dự World Cup 2026 và thi đấu tại Mỹ, bất chấp việc đại diện liên đoàn nước này không thể góp mặt tại Đại hội FIFA ở...
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang tiến rất gần tới việc tạo nên cột mốc lịch sử khi có thể trở thành những cầu thủ đầu tiên góp mặt ở sáu kỳ World Cup.
baophutho.vn Lễ bế mạc và trao thưởng Chung cuộc Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 38 năm 20026
Công trình sân vận động tại trung tâm xã Cẩm Khê với tổng mức đầu tư 35 tỉ đồng đang trong quá trình hoàn thiện.
Chặng 25 Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 38 năm 20026
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định tăng mạnh các khoản chi trả cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026 nhằm bù đắp chi phí phát sinh khi giải đấu tổ chức tại Bắc Mỹ.