Xã Hội Thịnh khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I

Sáng 19/4, xã Hội Thịnh tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Hội Thịnh lần thứ I năm 2026.

Đại hội Thể dục thể thao xã Hội Thịnh lần thứ I quy tụ hàng trăm vận động viên xuất sắc đến từ các khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu gồm: bóng bàn, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da nam, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, kéo co và pickleball.

Các đội tranh tài ở nội dung bóng chuyền da nam.

Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh để rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại mà còn là dịp để xã Hội Thịnh phát hiện, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất. Những hạt nhân này sẽ đại diện địa phương tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh và đóng góp vào nền thể thao thành tích cao của tỉnh.

Lãnh đạo xã Hội Thịnh trao cúp và chúc mừng đội bóng giành giải Nhất nội dung bóng chuyền da nam.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hội Thịnh trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trần Tỉnh