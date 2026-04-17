Xã Hy Cương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 17/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hy Cương trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đoàn đại biểu xã Hy Cương thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền Hùng.

Tại Điện Kính Thiên, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Trước anh linh Tổ Tiên, với niềm tự hào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trên địa bàn, lãnh đạo xã đã kính cáo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026.

Lãnh đạo xã Hy Cương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm; quản lý đất đai, trật tự đô thị được tăng cường; giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hy Cương thành kính thực hiện lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chủ tịch UBND xã Hy Cương Nguyễn Thu Hiền kính cáo với Tổ tiên về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hy Cương nguyện tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản mà các Vua Hùng đã để lại cho muôn đời sau; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi có Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.

Đức Anh