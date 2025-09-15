Xã Mai Châu biểu dương 16 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 15/9, UBND xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030.

Tại hội nghị, có 16 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Lãnh đạo xã Mai Châu trao giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến của xã

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Mai Châu đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Từ các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đến các chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã ra đời, tạo dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội.

Lãnh đạo xã Mai Châu trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của xã

Nổi bật có hộ ông Ngần Văn Thứ ở xóm Nà Mèo hiến 1.500 m2 đất cho Nhà nước để xây dựng công trình quốc phòng, trở thành tấm gương sáng trong vận động cộng đồng. Trong phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng, các hộ gia đình như bà Hà Thị Chung ở Tổ dân phố Pom Coọng hay ông Hà Văn Sêm ở xóm Nà Chiềng đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng dịch vụ homestay, vừa gìn giữ bản sắc dân tộc, vừa tạo nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Lãnh đạo xã Mai Châu trao giấy khen cho các khu dân cư có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Trên lĩnh vực giáo dục, Trường THCS Mai Châu triển khai mô hình “Đồng hành cùng học sinh khó khăn đến trường”, huy động hàng chục triệu đồng hỗ trợ 57 học sinh nghèo, qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Phong trào thi đua cũng ghi dấu trong bảo vệ môi trường với sáng kiến lò đốt rác tự chế của phụ nữ xóm Cha, hay trong bảo tồn văn hóa với các câu lạc bộ Khèn bè, hát Khắp, góp phần giữ gìn bản sắc Thái và quảng bá hình ảnh quê hương.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Trung Thảo - Chủ tịch UBND xã đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề: “Chủ động vượt khó, thích ứng nhanh, hành động quyết liệt, quyết tâm thi đua về đích sớm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Mạnh Hùng