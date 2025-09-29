Xã Minh Đài kiến tạo chuỗi giá trị chè xanh vùng cao

Nằm ở địa bàn vùng núi trung du của tỉnh Phú Thọ, xã Minh Đài - đơn vị hành chính mới được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Minh Đài, Mỹ Thuận và Văn Luông đang dần khẳng định vị thế là một điểm sáng trong phát triển nông nghiệp đặc thù gắn với tiềm năng bản địa.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, truyền thống canh tác lâu đời và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, Minh Đài đã xác định rõ định hướng chiến lược: Phát triển cây chè trở thành trụ cột kinh tế, xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu đặc sản vùng cao.

Khâu sơ chế chè tại Công ty TNHH ABGT Phú Thọ, xã Minh Đài

Hiện nay, toàn xã có hơn 2.172 ha chè, trong đó trên 2.100 ha đang cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 13,72 tấn/ha, tổng sản lượng hằng năm khoảng 29.000 tấn. Trong 5 năm gần đây, cây chè đã mang lại tổng giá trị kinh tế ước đạt hơn 580 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, nâng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo và phát triển kinh tế nông thôn miền núi một cách bền vững.

Không dừng lại ở đó, cấp ủy, chính quyền xã Minh Đài xác định phát triển cây chè hiện nay không chỉ dừng ở diện tích hay sản lượng, mà cần chuyển từ “nông nghiệp sản lượng” sang “nông nghiệp chất lượng, giá trị cao”.

Trên cơ sở đó, xã tập trung cải tạo và tái canh những diện tích chè già cỗi, mở rộng các vùng trồng giống chè đặc sản như san tuyết, bát tiên, chè bản địa có khả năng chống chịu tốt và thích nghi với biến đổi khí hậu.

Song song với đó, xã đẩy mạnh ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng sinh thái. Việc triển khai nhân rộng mô hình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, OCOP đã góp phần tạo ra sản phẩm chè sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển cây chè tại Minh Đài là xây dựng chuỗi liên kết vùng nguyên liệu - chế biến - tiêu thụ. Trên địa bàn xã hiện có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đang tích cực đầu tư công nghệ chế biến hiện đại.

Tiêu biểu là Công ty TNHH TEA PARIS Việt Nam, đơn vị chuyên sản xuất chè, trà dược thảo và trà đóng chai, làm hạt nhân phát triển vùng chế biến tại địa phương, không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè tại chỗ, doanh nghiệp còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 7–9 triệu đồng/người/tháng. Qua đó khẳng định chất lượng và thương hiệu chè vùng cao Minh Đài trên thị trường.

Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất nông hộ cũng có đóng góp tích cực. Ông Nguyễn Văn Kính- Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chè Kính Nữ Hoàng Văn là một điển hình tiêu biểu. Gần 40 năm gắn bó với cây chè, ông Kính từng bước chuyển từ sản xuất truyền thống sang áp dụng kỹ thuật tiên tiến, tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chí an toàn thực phẩm.

Với triết lý sản xuất: “Mỗi búp chè là kết tinh của công sức, đất đai, khí hậu và tâm huyết người trồng”, sản phẩm chè của ông Kính đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, cung cấp đều đặn ra thị trường hơn 1 tấn chè khô, 20 tấn chè tươi mỗi năm, mang lại doanh thu hơn 300 triệu đồng.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, xã Minh Đài đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị chè xanh, đồng thời hướng tới phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc sản có chỉ dẫn địa lý, có vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhờ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Cơ sở sản xuất kinh doanh chè Kính Nữ Hoàng Văn, xã Minh Đài có doanh thu hơn 300 triệu đồng/năm

Đồng chí Hoàng Anh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Minh Đài cho biết: “Mục tiêu đến năm 2030 là giữ ổn định diện tích 2.200 ha chè, trong đó 600-700 ha đạt tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ; năng suất chè bình quân đạt 15 tấn/ha, sản lượng khoảng 32.000 tấn/năm; giá trị sản xuất từ chè đạt trên 800 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; từng bước số hóa chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ chè, gắn kết với các nền tảng thương mại điện tử, thị trường hiện đại. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư, liên kết với nông dân, hình thành vùng nguyên liệu lớn, ổn định, đạt chuẩn xuất khẩu”.

Từ một loại cây trồng truyền thống, cây chè đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của tư duy đổi mới trong phát triển nông nghiệp miền núi. Với tầm nhìn đúng đắn của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng từ nhân dân, Minh Đài đang vững bước trên hành trình xây dựng vùng nguyên liệu chè chiến lược – nơi không chỉ giữ gìn hồn cốt của cây chè bản địa, mà còn hướng mục tiêu là tạo dựng thương hiệu nông sản tầm quốc gia trong thời kỳ hội nhập.

Anh Thơ