Xã Nật Sơn: Ẩn họa từ các ngầm tràn mùa mưa bão

Mực nước dâng cao tràn qua mặt ngầm, dòng chảy xiết... trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia lưu thông tại khu vực ngầm tràn trên địa bàn xã Nật Sơn vào mùa mưa bão. Trước đây tại khu vực này cũng đã ghi nhận các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thực tế đó cho thấy cần sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là ý thức nêu cao cảnh giác của người dân khi tham gia lưu thông qua khu vực cầu, ngầm tràn trong mùa mưa bão.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha), nước lũ tràn về gây ngập úng cục bộ khu vực ngầm tràn Bai Vọ thuộc xóm Khoang.

Nguy hiểm rình rập

Ngầm Chập Chỡ là cung đường “độc đạo” từ xóm Hồi Trám dẫn đi các xóm Khả, Đằng Long, nơi có trên 400 hộ dân sinh sống. Được xây dựng từ năm 2009, ngập Chập Chỡ dài 15m, bề mặt rộng chừng khoảng 5,5m bắc qua suối Bai Bảy. Khảo sát thực tế vào những ngày đầu tháng 8, thời gian cao điểm của mùa mưa bão cho thấy mực nước luôn dâng cao xấp xỉ mặt ngầm. Chỉ cần một trận mưa to kéo dài chừng khoảng 40 phút là mực nước dâng cao, các phương tiện không thể lưu thông. Rác thải, cành cây khô bịt miệng cống thoát vô tình trở thành nguyên nhân cản trở cống thoát nước khi nước lũ dồn về.

Theo những người dân sinh sống cạnh khu vực ngầm tràn cho biết cứ mưa to là nước từ trên đồi cao chảy xuống tràn qua mặt ngầm. Người dân sinh sống ở các xóm phía trong bị cô lập, mọi hoạt động sinh hoạt và sản xuất kinh doanh đều bị ngưng trệ. Chị Bùi Kim Anh, xóm Hồi Trám cho biết: “Do ngầm tràn thiết kế thấp hơn so với mặt đường nên thực trạng ngầm bị ngập nước diễn ra nhiều năm qua. Có những thời điểm mưa lớn kéo dài 3-4 ngày nước mới rút, cả khu vực ngập trắng”.

Cống thoát nước bị rác thải vùi lấp dẫn đến tình trạng nước lũ từ thượng nguồn đổ về không kịp lưu thông

Với địa bàn rộng, phức tạp khi bị chia cắt bởi sông Bôi và các con suối nhỏ thành các chòm dân cư. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trên địa bàn dễ dàng di chuyển, Đảng và Nhà nước đã huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng trên 20 chiếc cầu, ngầm tràn nối liến các thôn, xóm trên địa bàn. Tuy nhiên sau thời gian dài sử dụng, một số ngầm tràn đã xuống cấp, hư hỏng nặng và hoạt động không hiệu quả. Khảo sát thực tế cho thấy, các hạng mục bề mặt ngầm đã bị sụt lún nghiêm trọng, cọc tiêu gãy đổ... gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên ngầm tràn trong mùa mưa bão.

Nỗ lực giảm nguy cơ mất an toàn

Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu Cơn bão số 3 (Wipha) trong tháng 7 vừa qua, hệ thống ngầm tràn trên địa bàn xã Nật Sơn bị ngập úng, nhiều khu dân cư bị cô lập. Theo đó, các ngầm Bai Vọ, Bo, Suối Kho, Cồ Bo, Bến Khốm, Trá... đều bị nước lũ tràn qua mặt ngầm, dòng nước chảy xiết. Sau 3-4 ngày nước rút, mọi hoạt động sinh hoạt, lưu thông qua ngầm mới đảm bảo an toàn.

Do được xây dựng từ lâu nên các hạng mục công trình tại các ngầm tràn đã xuống cấp, hư hỏng nặng

Để chủ động đảm bảo an toàn tại các khu vực cầu, ngầm trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Nật Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đến các thôn, xóm trên địa bàn. Phân công các lực lượng tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực ngàm tràn xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Huy động trên 400 người bao gồm các lực lượng thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã, công an, dân quân tự vệ... tham gia chốt trực tại các điểm cầu, ngầm tràn bị ngập nước. Lập rào chắn cảnh bảo nguy hiểm, cắt cử lực lượng ứng trực tại những vị trí xung yếu để hướng dẫn giao thông, ngăn không cho người và phương tiện lưu thông qua ngầm tràn nếu không đảm bảo an toàn.

Điều đáng lo ngại là, mặc dù thường xuyên được tuyên truyền, nhắc nhở về những ẩn họa khi đi qua ngầm tràn vào mùa mưa lũ, thế nhưng thời gian qua một số người dân vẫn có tâm lý chủ quan, cố tình vượt tràn khi không đảm bảo an toàn, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Thực tế cho thấy, để giải quyết dứt điểm tình trạng mất an toàn tại các khu vực ngầm tràn trong mùa mưa bão đó chính là cần nhanh chóng đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng đồng bộ. Trên địa bàn xã hiện có một số công trình cầu, ngầm tràn được đầu tư xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân trong mùa mưa bão. Hiện nay, các phòng chức năng đã thực hiện kiểm tra, rà soát và kiến nghị đầu tư nâng cấp ngầm Khăm, Khả... nhằm giải quyết những bất cập trong mùa mưa bão.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Nật Sơn kiểm tra, rà soát các khu vực ngầm tràn mất nguy cơ an toàn trên địa bàn

Đồng chí Bạch Công Ban - Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn cho biết: “Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn tại các khu vực cầu, ngầm tràn nên mùa mưa bão năm nay chưa xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên không lơ là, chủ quan trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã tiếp tục thực hiện các giải pháp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông qua ngầm. Đặc biệt trong thời điểm xảy ra mưa to, gió lớn trên địa bàn.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Ban quản lý xóm đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát các cầu, ngầm tràn xuống cấp để kiến nghị, đề xuất sửa chữa, nâng cấp phù hợp với điều kiện thực tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng rủi ro khi di chuyển qua ngầm tràn trong mùa mưa bão. Từ đó nỗ lực đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần giúp các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh