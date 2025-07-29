Xã Thái Hòa - Đoàn kết, đổi mới phát triển nhanh, bền vững

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân, phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và công nghiệp; bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã Thái Hòa phát triển nhanh, bền vững là chủ đề, mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thái Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đưa địa phương vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xã Thái Hòa hôm nay.

Xã Thái Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Thái Hòa, Liễn Sơn và Bắc Bình. Sau sáp nhập, xã Thái Hòa có tổng diện tích hơn 29 km2, quy mô dân số hơn 23.700 người, với hơn 1.200 đảng viên sinh hoạt tại 48 chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Thái Hòa, Liễn Sơn, Bắc Bình (trước khi sáp nhập thành xã Thái Hòa) đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn và đạt kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ; thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 220 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện đạt gần 350 tỷ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại - dịch vụ tiếp tục phát huy vai trò là ngành mũi nhọn, tạo động lực đổi mới mô hình tăng trưởng. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%.

Để có được những thành quả trên, những năm qua, xã Thái Hòa đã có nhiều quyết sách hợp lý, đúng đắn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thái Hòa đã khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh gắn với chuỗi giá trị. Trong đó, chăn nuôi được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng dần tỷ trọng; kinh tế đồi rừng được đầu tư theo hướng trang trại, phát triển mô hình trồng cây dược liệu ba kích, cát sâm với diện tích chuyển đổi 57ha. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2020-2025 tăng mạnh, đạt hơn 800 tỷ đồng.

Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng; thương mại - dịch vụ là “đòn bẩy” cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã chú trọng dành các nguồn lực và các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư. Trên địa bàn xã hiện có 19 doanh nghiệp và hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động dưới các loại hình như công ty TNHH, HTX, hộ cá thể... Quy mô các cơ sở sản xuất được mở rộng, sản phẩm chủ yếu là vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, sửa chữa cơ khí, chế biến hàng nông sản... Kết quả, tổng giá sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng; thương mại - dịch vụ đạt 940 tỷ đồng.

Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, kinh tế Thái Hòa đã có những bứt phá mạnh mẽ.

Đi đôi với phát triển kinh tế, xã hội, xã Thái Hòa tập trung thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã đầu tư 170 dự án (cả chuyển từ giai đoạn 2015-2020 sang) với tổng mức đầu tư hơn 667 tỷ đồng. Một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được đầu tư trên địa bàn góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện điều kiện đi lại, giao thương và nâng cao diện mạo kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã.

Với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân, phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và công nghiệp; bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước xây dựng xã Thái Hòa phát triển nhanh, bền vững. Đại hội Đảng bộ xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10%; số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt 245 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 1.180 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao...

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Thái Hòa tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thật sự có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã. Tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh gắn với chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế, thương mại, dịch vụ. Quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân tạo động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Xây dựng nền văn hóa và con người Thái Hòa phát triển toàn diện. Giải quyết tốt các chính sách xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào các khâu đột phá. Thúc đẩy mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối vùng. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tư nhân, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Hoàng Minh Hùng

Chủ tịch UBND xã Thái Hòa