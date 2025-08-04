Xã Thái Hòa: Hàng nghìn con lợn bị tiêu hủy, nhiều gia đình trắng tay

Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang bùng phát mạnh tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, gây ra những thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Hàng loạt hộ chăn nuôi rơi vào cảnh “trắng chuồng”.

Tại thôn Tây Sơn, một trong những vùng tâm dịch, ông Nguyễn Văn Chiến cay đắng kể lại: "Đàn lợn của gia đình tôi có 79 con, gồm 72 con lợn thịt và 7 con lợn nái, đã chết sạch. Gia đình tôi mới đầu tư hơn 300 triệu đồng, nhưng chỉ trong 5 - 6 ngày, dịch bệnh đã lan nhanh, khiến chúng tôi mất trắng hơn 400 triệu đồng, chưa kể tiền thức ăn chăn nuôi vẫn còn nợ đại lý." Ông mong muốn các cấp chính quyền sớm hỗ trợ để gia đình sớm có thể tái đàn.

Ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa chăn nuôi 79 con lợn, gồm 72 con lợn thịt và 7 con lợn nái, nay đã chết sạch.

Bà Trần Thị Hiền, Trưởng thôn Tây Sơn cho biết, tổng đàn lợn của thôn là 1.371 con, trong đó 390 con đã nhiễm bệnh. Ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 22/7, thôn đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống như rắc vôi bột, phun khử trùng và tuyên truyền người dân báo cáo ngay khi phát hiện lợn chết để xử lý đúng quy định. Nhờ đó, trong 3 ngày gần đây, dịch bệnh tại thôn Tây Sơn đã cơ bản được khống chế.

Sau khi tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, việc phun thuốc khử trùng chuồng trại là vô cùng quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đảm bảo an toàn cho các đợt tái đàn sau này.

Theo báo cáo từ UBND xã Thái Hòa, vào ngày 21/7, xã ghi nhận một số lợn chết rải rác. Đến ngày 26/7, khi lợn chết nghi mắc bệnh xuất hiện ở các thôn Hữu Phúc, Tây Sơn và Đồng Ngõa, xã đã cử cán bộ lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cả 3 mẫu đều dương tính với DTLCP. Ngay sau đó, tổng cộng 134 con lợn đã được tiêu hủy và xã công bố dịch bệnh tại 3 thôn này.

Tính đến ngày 3/8, toàn xã Thái Hòa đã có 22/29 thôn xuất hiện ổ dịch. Tổng số lợn bị tiêu hủy đã lên tới gần 1.000 con, với tổng trọng lượng gần 70 tấn.

Khu vực tiêu hủy đàn lợn bị bệnh của thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa được phun xịt, khử trùng đảm bảo các quy định.

Xã Thái Hòa đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống như rắc vôi bột, phun khử trùng và tuyên truyền người dân báo cáo ngay khi phát hiện lợn chết để xử lý đúng quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền xã Thái Hòa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó. Theo ông Nguyễn Anh Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã, ngay sau khi phát hiện các ca bệnh đầu tiên vào cuối tháng 7, xã đã họp khẩn, thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và các tổ công tác. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống DTLCP được UBND xã đẩy mạnh thông qua hệ thống loa đài và các cuộc họp thôn. Xã đã cấp phát hóa chất khử trùng, hướng dẫn quy trình xử lý lợn bệnh, đồng thời thành lập các tổ giám sát tại 29 thôn để theo dõi sát sao tình hình. Ông Chiến nhấn mạnh xã sẽ xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, giết mổ hoặc vứt xác lợn ra môi trường.

Thôn Tây Sơn, xã Thái Hòa tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc cả bên trong và bên ngoài chuồng nuôi lợn, lối đi, khu vực xung quanh khu chăn nuôi nhằm phòng chống dịch tả lợn châu Phi, giảm nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ đàn lợn khỏe mạnh.

Để ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng, ngoài sự vào cuộc của chính quyền, người dân cũng cần nâng cao ý thức, chủ động các phương án phòng ngừa DTLCP và chuyển sang chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Việc áp dụng quy trình khép kín từ khâu chọn giống đến bảo quản thức ăn sẽ giúp đàn lợn khỏe mạnh và tăng sức đề kháng, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh.

Ngọc Thắng