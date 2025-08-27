Xã Vạn Xuân: Phát triển hạ tầng , tạo động lực phát triển toàn diện

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Vạn Xuân, Lam Sơn và Quang Húc, xã Vạn Xuân bước vào một chặng đường phát triển mới với không ít cơ hội đan xen thách thức. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân số đông, bộ máy hành chính đang trong quá trình kiện toàn, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định rõ: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chính là khâu đột phá chiến lược, mang tính quyết định đến sự phát triển toàn diện, bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Xã Vạn Xuân phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Thực tế sau sáp nhập, địa phương phải đối mặt với không ít thách thức: Bộ máy hành chính trong giai đoạn kiện toàn, nhu cầu đầu tư tăng cao trong khi nguồn lực còn hạn chế... Chính trong khó khăn, nội lực và quyết tâm chính trị của cả hệ thống được khơi dậy mạnh mẽ. Câu chuyện phát triển kết cấu hạ tầng là lựa chọn chiến lược để mở đường cho tăng trưởng. Đồng chí Phan Hải Phong – Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân cho biết: “Phát triển hạ tầng là bước đi có tính quyết định để khai thác tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chúng tôi xác định rõ vai trò của Nhà nước trong quản lý và kiến tạo, nhưng cũng không xem nhẹ sức mạnh từ doanh nghiệp và Nhân dân. Huy động tổng thể các nguồn lực, tranh thủ thời cơ, tạo đồng thuận, đó là cách để Vạn Xuân phát triển trong tương lai.”

Việc lựa chọn hạ tầng làm khâu đột phá không phải là một quyết định mang tính tình thế. Trước thời điểm sáp nhập, cả ba xã Vạn Xuân, Lam Sơn và Quang Húc đều đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là trong đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong giai đoạn 2021–2025, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên toàn địa bàn đạt hơn 493 tỷ đồng, tập trung vào các công trình thiết yếu như giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế... Tỷ lệ cứng hóa giao thông đạt bình quân 81,3%. Đây chính là tiền đề quan trọng, là “bệ phóng” để xã Vạn Xuân tiếp tục vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Sau khi sáp nhập, với diện tích lớn và dân số đông, Vạn Xuân đứng trước áp lực phải xây dựng hạ tầng đồng bộ không chỉ để đảm bảo kết nối và phục vụ dân sinh, mà còn để dẫn dắt chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cấp trên, đồng thời chủ động phối hợp các ngành chức năng để vận động, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Không phải ngẫu nhiên mà trong định hướng phát triển giai đoạn 2025–2030, xã lựa chọn hạ tầng là khâu đột phá. Đó là quyết sách được đặt trên nền tảng thực tế, gắn liền với các dự án đang triển khai có tính chất chiến lược như: Cụm công nghiệp Vạn Xuân, Cụm công nghiệp Tam Nông với tổng diện tích gần 150ha, đặc biệt là Dự án khu đô thị sinh thái – nghỉ dưỡng – sân golf Tam Nông với quy mô gần 500ha – một trong những dự án quy mô lớn nhất tỉnh Phú Thọ hiện nay. Việc các nhà đầu tư chiến lược chọn Vạn Xuân làm “tọa độ phát triển” không chỉ bởi tiềm năng quỹ đất, mà quan trọng hơn, là do địa phương đã thể hiện tinh thần đồng hành, sự quyết liệt trong cải thiện hạ tầng và môi trường đầu tư.

Nhờ có hạ tầng đồng bộ, Cụm công nghiệp Vạn Xuân đã và đang thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND xã Phan Hải Phong nhấn mạnh: “Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng được xã triển khai mạnh mẽ. Các quy hoạch được rà soát, điều chỉnh phù hợp. Người dân được vận động bằng thông tin và sự minh bạch. Đó là cách để chúng tôi tạo sự đồng thuận, làm tiền đề phát triển.” Cùng với đó, xã chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc biệt là quản lý quy hoạch, kiểm tra giám sát chất lượng công trình. Các tuyến đường trục chính, đường nội đồng, hệ thống điện, thủy lợi được nâng cấp đồng bộ để phục vụ không chỉ sản xuất mà còn đáp ứng yêu cầu dịch vụ - đô thị trong tương lai. Việc khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia vào các dự án hạ tầng thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động đang dần thay đổi tư duy “trông chờ vào Nhà nước”, hướng tới mô hình phát triển có sự chung tay từ cộng đồng. Bên cạnh hạ tầng, hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng khởi sắc nhờ nền tảng giao thông thuận lợi. Hiện toàn xã có hơn 540 hộ kinh doanh cá thể trong các lĩnh vực thương mại – dịch vụ, vận tải, cơ khí, chế biến nông sản... Các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu chuẩn VietGAP, liên kết chuỗi giá trị đang được khuyến khích phát triển, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân.

Tuy nhiên, những thách thức trong thời gian tới vẫn còn hiện hữu: quy mô lớn đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị; nhu cầu vốn đầu tư tăng nhưng khả năng cân đối ngân sách có hạn; chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu nhưng đòi hỏi năng lực tổ chức thực hiện mới. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các vùng sản xuất, khu dân cư tập trung cần được quan tâm hơn nữa. Từ thực tế đó, xã đã xây dựng các phương án cụ thể để triển khai khâu đột phá hạ tầng: Tập trung quy hoạch lại quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp – đô thị – dịch vụ; ưu tiên các dự án có tính lan tỏa cao; nâng cấp kết cấu hạ tầng vùng sản xuất; cải thiện năng lực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; phát huy hiệu quả các hình thức huy động nguồn lực... Hạ tầng không chỉ là nền tảng kỹ thuật phục vụ phát triển, mà còn là biểu hiện cụ thể cho tầm nhìn và năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong giai đoạn phát triển mới. Với bước đi bài bản, sự chủ động trong tầm nhìn và hành động, xã Vạn Xuân đang cho thấy khát vọng vươn lên mạnh mẽ – không chỉ để “lấp đầy” không gian sau sáp nhập, mà còn xây dựng tương lai bền vững, hiện đại và có bản sắc riêng.

Anh Thơ