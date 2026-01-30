Xã Yên Kỳ triển khai chương trình khuyến học, khuyến tài năm 2026

Chiều 30/1, xã Yên Kỳ tổ chức gặp mặt các thế hệ con em quê hương và triển khai chương trình khuyến học, khuyến tài năm 2026.

Quang cảnh chương trình gặp mặt.

Năm 2025, kinh tế - xã hội của xã Yên Kỳ tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, toàn xã có 42 chi hội khuyến học với trên 5.200 hội viên; nhiều phong trào khuyến học, khuyến tài được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học đạt gần 150 triệu đồng, qua đó kịp thời khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc và hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, xã Yên Kỳ xác định tiếp tục củng cố tổ chức Hội Khuyến học sau sáp nhập; nâng cao chất lượng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; phấn đấu duy trì quỹ khuyến học của xã đạt trên 150 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Yên Kỳ trao thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo xã Yên Kỳ tiếp nhận ủng hộ Quỹ khuyến học từ các tổ chức, cá nhân.

Tại chương trình, xã Yên Kỳ đã trao thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2025 - 2026; tiếp nhận ủng hộ Quỹ khuyến học từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đăng Khoa