Xác định xong đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết

U23 UAE đã vượt qua vòng bảng sau trận “sinh tử” với U23 Syria để trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2026.
U23 UAE sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết. (Nguồn: AFC)
U23 UAE, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc đã trở thành những cái tên tiếp theo giành quyền tham dự vòng tứ kết tại giải U23 châu Á 2026.
U23 UAE đã vượt qua vòng bảng sau khi hòa 1-1 trước U23 Syria ở trận cầu mang tính “sinh tử” tại bảng B.
Kết quả này giúp U23 UAE tiếp bước U23 Nhật Bản để đại diện bảng B tham dự tứ kết với tư cách nhì bảng.
Như vậy, U23 UAE cũng chính là đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết giải đấu.
Ở bảng B, U23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế nhà vô địch bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Qatar, để chạy đà cho trận đối đầu U23 Jordan ở tứ kết.
Trong khi đó, tại bảng C, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc đã trở thành hai cái tên giành quyền đi tiếp, trong khi U23 Iran là đội cùng Liban bị loại.
U23 Uzbekistan đã thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 trước U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, U23 Iran đã không tận dụng được điều này khi để thua 0-1 trước Liban.
Với kết quả này, U23 Uzbekistan thẳng tiến tứ kết với vị trí nhất bảng trong khi U23 Hàn Quốc xếp thứ 2.
Nguồn TTXVN
