Xanh hóa đồi hoang bằng nông nghiệp thông minh

Bỏ cây trồng kém hiệu quả, anh Đinh Văn Thơ chuyển sang nông nghiệp xanh, ứng dụng tưới hiện đại và chia sẻ kỹ thuật canh tác bền vững cho cộng đồng.

Trong bối cảnh nhiều hộ dân miền núi vẫn canh tác theo lối truyền thống, phụ thuộc vào cây keo, cây mỳ hiệu quả thấp và tiềm ẩn nguy cơ thoái hóa đất, anh Đinh Văn Thơ (xã Sơn Linh, Quảng Ngãi) đã mạnh dạn chuyển hướng phát triển mô hình nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ tưới hiện đại và chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.

Anh Đinh Văn Thơ tiên phong áp dụng công nghệ cao trong sản xuất cây ăn quả ở miền núi Quảng Ngãi.

Từ hơn 3.000 m2 đồi đất trước kia chỉ trồng keo, mỳ kém hiệu quả, anh Thơ đã chủ động chuyển sang trồng ổi xen bưởi da xanh – những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Hệ thống tưới béc phun được lắp đặt thay cho cách tưới thủ công, giúp tiết kiệm nước và nhân công, đặc biệt là duy trì độ ẩm đều cho cây, hạn chế xói mòn đất. Đây là một trong những bước tiến quan trọng hướng tới mô hình canh tác thân thiện với môi trường.

Nhờ tận dụng tốt nguồn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021 - 2030), vườn cây của anh đã bước vào vụ thu hoạch thứ hai. Sản lượng ổi đạt cao, chất lượng quả ngọt giòn, được thị trường ưa chuộng. Phương pháp “lấy ngắn nuôi dài” với cây ổi cho thu sớm, hỗ trợ nguồn lực để đầu tư cho cây bưởi lâu năm.

Anh Thơ chuyển đổi đồi keo, mỳ kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả.

Không chỉ áp dụng công nghệ tưới, anh Thơ còn không ngừng học hỏi các kỹ thuật canh tác thân thiện với môi trường như bón phân đúng cách, tỉa cành hợp lý, phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học... Quan trọng hơn, anh sẵn sàng chia sẻ kiến thức với bà con trong thôn. Hiện có 25 hộ đang cùng anh triển khai mô hình canh tác cây ăn quả theo hướng bền vững.

“Mình học được gì thì truyền đạt lại cho bà con, từ cách tỉa cành, tưới nước đến bón phân sao cho cây phát triển tốt, không bị suy”, anh Thơ chia sẻ.

Việc chuyển đổi mô hình không chỉ giúp bảo vệ môi trường đất, nước mà còn góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương. Mỗi mùa thu hoạch, vườn của anh Thơ tạo việc làm cho gần 20 lao động thời vụ và khoảng 10 lao động thường xuyên.

Mô hình của anh Thơ tạo việc làm thời vụ cho gần 20 lao động địa phương.

Theo UBND xã Sơn Linh, anh Đinh Văn Thơ là đảng viên, người uy tín trong cộng đồng và đang đi đầu trong phong trào phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả ở địa phương. Không chỉ sản xuất hiệu quả, anh còn tích cực quảng bá nông sản địa phương ra thị trường. Anh Thơ cũng là nông dân tiêu biểu được tỉnh Quảng Ngãi vinh danh Nông dân sản xuất giỏi năm 2024.

Nguồn nongnghiepmoitruong.vn