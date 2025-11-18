Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trở thành hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng

Trên quê hương Đất Tổ anh hùng, nơi cội nguồn của dân tộc, hội tụ tinh hoa văn hóa và truyền thống lịch sử - một khát vọng mới đang được khơi dậy - khát vọng tiên phong đổi mới, sáng tạo, tạo đột phá để phát triển nhanh và bền vững.

Hòa trong khí thế đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đi đầu trong công tác chuyển đổi số, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù, sức mạnh đoàn kết và ý chí vươn lên, quyết tâm trở thành đơn vị y tế hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, hướng tới trở thành bệnh viện hạng đặc biệt đảm nhận chức năng vùng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xứng tầm với vị thế mới của tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ngày 6/9/2025.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được thành lập tháng 11 năm 1965, được công nhận là bệnh viện hạng I - bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh Phú Thọ (năm 2007) và được Bộ Y tế lựa chọn tham gia đề án bệnh viện vệ tinh (năm 2013).

Bệnh viện có quy mô 1.500 giường bệnh và hơn 1.500 cán bộ, viên chức, người lao động. Đến nay, bệnh viện có 42 khoa, phòng, trung tâm, trong đó có 13 trung tâm chuyên sâu, đã thực hiện 70% các kỹ thuật của bệnh viện hạng đặc biệt và 100% các dịch vụ kỹ thuật tại tuyến theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế; là bệnh viện vệ tinh của nhiều bệnh viện tuyến Trung ương; đồng thời là tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến từ các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Trên hành trình 60 năm phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã không ngừng nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, cập nhật và đưa vào triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Mỗi năm, bệnh viện triển khai hàng trăm kỹ thuật mới, làm chủ và thực hiện thường quy nhiều kỹ thuật khó, phức tạp, chuyên sâu hàng đầu hiện nay như: Ghép tạng, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật tim nội soi, vi phẫu trong phẫu thuật sọ não, cột sống, phẫu thuật mạch chủ, phẫu thuật u phổi, u trung thất, can thiệp mạch não, mạch chủ, mạch tạng và mạch ngoại biên, điều trị trúng đích trong ung thư, các kỹ thuật xạ trị tiên tiến IMRT, VMART, kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy, siêu lọc máu trong hồi sức cấp cứu... Với những thành tựu đạt được trong lĩnh vực chuyên môn sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã trở thành cánh tay nối dài của các bệnh viện tuyến Trung ương, là sự lựa chọn hàng đầu của người dân tại tỉnh Phú Thọ, các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Không nằm ngoài xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và ứng dụng AI trong lĩnh vực Y tế, bệnh viện đã tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trở thành một trong những bệnh viện đầu tiên trong cả nước được Bộ Y tế phê duyệt triển khai phần mềm bệnh án điện tử, phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và quản lý, cải tiến quy trình theo mô hình Bệnh viện thông minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, bệnh viện luôn chú trọng đổi mới tinh thần thái độ phục vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động kết nối vì cộng đồng, duy trì bệnh viện đạt tiêu chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp”, tạo môi trường khám, chữa bệnh thân thiện, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của Nhân dân. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế năm 2024 - 2025 đạt 919,25/1000 điểm, kết quả xếp loại hàng năm đều ở mức rất tốt. Bệnh viện duy trì đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, Trung tâm Xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022.

Với những thành tích đáng tự hào, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Y tế, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều Bằng khen, chứng nhận, kỷ niệm chương do Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành trao tặng. Bệnh viện cũng nhận được nhiều giải thưởng, chứng nhận danh giá trong các lĩnh vực chuyên môn như: Giải thưởng Kim cương do Hội Đột quỵ thế giới trao tặng, Bằng khen từ Hội Chống đau Hà Nội, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông, vận động hiến mô, tạng...

Là một trong những đơn vị điển hình của cả nước về xã hội hóa ngành y tế, sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Những kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong hệ thống y tế tuyến tỉnh mà còn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận kỹ thuật y khoa tiên tiến cho người dân ngay tại địa phương; là tiền đề quan trọng để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mở rộng, nâng cấp trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng theo Quyết định số 201/QĐ-TTg về quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất có quy mô dân số trên 4 triệu người với diện tích trên 9,3 nghìn km2, gồm 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây.

Các khu vực có nhiều điểm khác nhau, đặt ra thách thức lớn hơn cho ngành Y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tuy nhiên, điều này cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng trong công tác thu hút người bệnh, mở rộng đối tượng được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao. Do đó, bệnh viện cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thúc đẩy xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực để từng bước giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước; nâng cấp, đầu tư trang bị mới các thiết bị y tế hiện đại hơn, chuyên sâu hơn; bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Với quan điểm đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác y tế. Cùng với giao quyền tự chủ, phát huy sức sáng tạo để bệnh viện có được bước phát triển như hôm nay, ngay sau khi sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trình, đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết đặc thù “Quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý”, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, bố trí quỹ đất để mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện cần tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, ứng dụng công nghệ cao, tăng cường hợp tác công - tư, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng và đầu tư vào nguồn nhân lực, đổi mới mô hình quản lý, tăng cường tự chủ - yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Tăng cường triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu với mục tiêu giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất. Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao; tập trung hơn nữa cho công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế về chính trị, chuyên môn, đạo đức, y đức, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong tình hình mới.

Với chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đặc biệt chú trọng đến công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu trọng điểm đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc. Đặc biệt, xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm y tế kỹ thuật chuyên sâu của vùng, trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lên hạng đặc biệt, xây dựng Bệnh viện Ung bướu Phú Thọ...

Với mục tiêu đó, bệnh viện cần phát huy vai trò tiên phong, tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là trong quản lý hành chính, trong giải quyết các thủ tục về khám, chữa bệnh, theo dõi sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong tiếp cận cácdịch vụ y tế. Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp cơ sở 2 của bệnh viện khi thực hiện sáp nhập Bệnh viện Xây dựng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; triển khai quyết liệt Đề án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thành bệnh viện hạng đặc biệt đảm nhận chức năng vùng, xây dựng Bệnh viện Ung bướu... theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp; tích cực, chủ động triển khai tốt chủ trương, chính sách của Trung ương và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khẳng định năng lực, vị thế, vai trò của tỉnh Phú Thọ là trung tâm y tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, khẳng định năng lực, uy tín của ngành Y tế tỉnh trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”, với quyết tâm chính trị rõ ràng, cơ sở khoa học và thực tiễn đầy đủ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thành bệnh viện hạng đặc biệt đảm nhận chức năng vùng sẽ giúp đảm bảo an sinh, nâng cao chất lượng sống và quyền tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, nhân văn và phục vụ Nhân dân một cách toàn diện; khẳng định vị thế và nâng cao uy tín, thương hiệu của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Trần Duy Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ