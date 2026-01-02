Xây dựng bộ máy tinh - gọn - mạnh

Trong cuộc “đại cách mạng” theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh đến cơ sở đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, số lượng đầu mối giảm mạnh, đạt và vượt yêu cầu giảm 15% đầu mối trực thuộc. Nổi bật như giảm 30 tổ chức hành chính (65,2%), giảm 184 đầu mối phòng, ban chuyên môn (60,32%), giảm 19 chi cục và tương đương thuộc sở, ban, ngành (54,3%). 5.448 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được giải quyết chế độ nghỉ theo Nghị định số 178...

Để tinh gọn bộ máy, nhiệm vụ của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận cấp huyện trước đây được bố trí về làm việc tại Ban Xây dựng Đảng xã, phường hiện nay. (Trong ảnh: Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Hòa Bình họp triển khai công việc những tháng cuối năm).

Quyết liệt tinh gọn bộ máy

Trước khi hợp nhất, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình đã thành lập các Ban Chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; ban hành các kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Giai đoạn từ tháng 11/2024 đến nay, đối với hệ thống tổ chức các cơ quan Đảng, đoàn thể, thực hiện thống nhất ở cả 3 tỉnh trước sáp nhập là hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (giảm 1 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy); đồng thời thực hiện giảm đầu mối tổ chức phòng chuyên môn trực thuộc Ban khi hợp nhất; kết thúc hoạt động của 8 Đảng đoàn, 3 Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Đồng thời, kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy (tỉnh Vĩnh Phúc kết thúc hoạt động 12 Ban chỉ đạo, tỉnh Phú Thọ kết thúc hoạt động 8 Ban chỉ đạo, tỉnh Hòa Bình kết thúc hoạt động 10 Ban chỉ đạo). Thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh. Sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, 3 tỉnh trước hợp nhất đã giảm 17 đầu mối. Đối với hệ thống tổ chức cơ quan khối chính quyền Nhà nước, trước hợp nhất tỉnh đã giảm 146 đầu mối, trong đó có 16 sở, 13 chi cục, 68 phòng chuyên môn thuộc sở, 24 phòng thuộc chi cục, 25 đơn vị sự nghiệp.

Sau hợp nhất tỉnh, việc sắp xếp tiếp tục được tỉnh Phú Thọ thực hiện quyết liệt. Số lượng các tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh đã giảm từ 46 đơn vị còn 16 đơn vị (giảm 65,2%). Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh giảm từ 18 đơn vị còn 13 đơn vị (giảm 27,8%). Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các sở giảm từ 305 phòng còn 119 phòng (giảm 60,32%). Chi cục và tương đương thuộc sở, ban, ngành giảm từ 35 chi cục còn 16 chi cục (giảm 54,3%). Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành giảm từ 294 đơn vị còn 250 đơn vị (giảm 14,9%). Tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 331 đơn vị so với trước.

Để sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo hoạt động hiệu quả, tỉnh đã thực hiện chủ trương điều động công chức, viên chức tăng cường cho cấp xã sau tinh gọn, sắp xếp bộ máy. Tính đến ngày 31/10/2025 đã thực hiện điều động, biệt phái 470 công chức, viên chức cấp xã. Trong đó, điều động từ cấp tỉnh về xã 132 người; biệt phái 148 người; điều động công chức, viên chức từ xã, phường thừa biên chế so với định hướng của Trung ương hoặc thừa về chuyên môn, nghiệp vụ sang xã, phường thiếu biên chế hoặc thiếu về chuyên môn, nghiệp vụ 73 người; điều động công chức, viên chức trong nội bộ cấp xã 117 người.

Đội ngũ cán bộ xã Kim Bôi được sàng lọc, kiện toàn đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính công.

Quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ

Thực hiện tinh giản biên chế do sắp xếp, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ theo Nghị định số 178 cho 5.448 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (987 trường hợp thuộc các cơ quan Đảng và 4.461 trường hợp thuộc các cơ quan Nhà nước). Tổng kinh phí đã duyệt, cấp và thực hiện chi trả chính sách, chế độ là 5.535 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ và Nghị quyết số 28 của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh phê duyệt 311 trường hợp do chịu sự tác động thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW, ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó, 261 cán bộ, viên chức, người lao động; 50 trường hợp nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã đủ tuổi nghỉ hưu).

Đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng được quan tâm, giải quyết chế độ theo đúng quy định. Trước khi sắp xếp tinh gọn, toàn tỉnh có 4.406 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Số người không có nguyện vọng công tác, nghỉ việc hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 154 là 2.543 người; trong đó, 999 người đã có quyết định phê duyệt đối tượng, 1.544 người đang thẩm định hồ sơ. 210 người hoạt động không chuyên trách cấp xã bố trí vào các chức danh người hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã tiếp tục được bố trí tạm thời vào các vị trí hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới (cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương) theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương là 1.653 người.

Bên cạnh đó, do việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị dẫn đến tình trạng cán bộ phải đi làm xa nhà, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15 quy định chính sách hỗ trợ, kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tỉnh Phú Thọ. Chính sách hỗ trợ đi lại, áp dụng mức hỗ trợ 800 nghìn đồng/người/tháng đối với cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), hỗ trợ 1,6 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ tỉnh Hoà Bình (cũ). Chi phí lưu trú, áp dụng mức hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ từ tháng 7/2025 đến hết 30/6/2026. Chính sách này đã kịp thời hỗ trợ thiết thực về điều kiện sinh hoạt, củng cố niềm tin, động lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn mới, tổ chức mới.

Dương Liễu