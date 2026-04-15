Xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”: Khi ý thức tạo nên diện mạo mới

Tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông (ATGT) tại các cổng trường học vào giờ cao điểm luôn là bài toán nan giải khiến các nhà quản lý và phụ huynh đau đầu. Tuy nhiên, tại Trường Tiểu học Liên Bảo (phường Vĩnh Phúc), nhiều năm qua, mô hình “Cổng trường ATGT” được triển khai bài bản, biến một “điểm nóng” phức tạp trở nên quy củ, an toàn và đậm chất văn hóa.

Trường Tiểu học Liên Bảo đã điều chỉnh thời gian tan học lệch khối lớp đã giúp giảm đáng kể áp lực dồn ứ phương tiện cùng một thời điểm tại cổng trường.

Từ “điểm nóng” tê liệt đến quyết tâm “thay áo mới”

Cách đây không lâu, mỗi giờ tan tầm, khu vực cổng Trường Tiểu học Liên Bảo từng là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Nằm trong một con ngõ nhỏ vốn đã chật hẹp, áp lực giao thông tại đây còn bị nhân lên gấp bội khi sát cạnh là Trường THPT Trần Phú - một cơ sở giáo dục có quy mô lớn với hàng ngàn học sinh.

Khoảng thời gian từ 6h30 đến 7h30 sáng và từ 16h15 đến 17h00 chiều, con ngõ chung dẫn vào hai trường thường xuyên rơi vào tình trạng “tê liệt”. Xe máy, xe đạp điện, ô tô chen chúc, nối đuôi nhau nhích từng mét trong khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi. Phụ huynh vì nôn nóng đón con đã dừng đỗ tràn ra lòng đường, trong khi học sinh tan học đi bộ đan xen giữa các dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trực chờ. Dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực điều tiết, nhưng với mật độ phương tiện quá lớn và ý thức chưa đồng bộ, việc phân luồng gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ tính mạng học sinh và yêu cầu cấp thiết phải hình thành văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Liên Bảo đã quyết tâm phải “thay áo mới” cho khu vực này. Không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu suông, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự phối hợp chặt chẽ từ Công an phường, Tổ dân phố và đặc biệt là Hội Cựu chiến binh (CCB) địa phương để cùng vào cuộc.

Trường Tiểu học Liên Bảo xây dựng văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ

Để giải quyết tận gốc vấn đề, nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng lắp đặt thêm hệ thống biển báo, kẻ vạch phân làn đường rõ ràng. Một giải pháp mang tính bước ngoặt là việc quy định vị trí chờ đón học sinh và dừng đỗ xe cho phụ huynh theo từng khối lớp. Khu vực dành cho xe máy và ô tô được tách biệt hoàn toàn, đảm bảo lòng đường luôn có khoảng trống thông thoáng cho dòng xe lưu thông.

Những “lá chắn” tận tâm và bài học từ trong tiềm thức

Điểm sáng nhất trong mô hình “Cổng trường ATGT” tại Trường Tiểu học Liên Bảo chính là sự hiện diện của Đội xung kích tự quản. Đội ngũ này gồm các chiến sĩ Công an, hội viên Hội CCB phường, cùng các giáo viên, nhân viên bảo vệ và lực lượng an ninh cơ sở. Bất kể nắng hay mưa, họ luôn túc trực đúng giờ để hướng dẫn phụ huynh đỗ xe sát mép đường, tham gia phân luồng và trực tiếp dắt tay các em nhỏ sang đường an toàn.

Mỗi ngày, tại cổng Trường Tiểu học Liên Bảo CCB Nguyễn Tiến Nam tay cầm micro và chiếc gậy điều tiết giữa dòng xe cộ hối hả.

Hình ảnh những người lính già, sắc phục chỉnh tề, tận tụy điều tiết giao thông giữa dòng người hối hả đã trở thành biểu tượng đẹp và đầy sức lan tỏa. Ông Nguyễn Tiến Nam, hội viên Hội CCB phường - người vẫn thường bị người thân đùa là “vác tù và hàng tổng” - chia sẻ với nụ cười hiền hậu: “Tôi là người lính, sự an toàn của các cháu là mối quan tâm chung của xã hội. Không làm được việc gì lớn lao thì mình làm việc nhỏ bé này thôi, góp phần bảo vệ mầm non của đất nước cũng là niềm vui tuổi già”.

Song song với việc điều tiết bên ngoài, nhà trường đẩy mạnh công tác “giáo dục từ trong tiềm thức”. Các bài học về ATGT không còn khô khan trên trang giấy mà được lồng ghép sinh động vào các tiết chào cờ, hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống hay các cuộc thi vẽ tranh. Việc ký cam kết giữa ba bên: Nhà trường - Phụ huynh - Học sinh được thực hiện nghiêm túc, tạo ra sợi dây trách nhiệm gắn kết.

Đặc biệt, nhà trường đã thực hiện một giải pháp kỹ thuật hiệu quả là điều chỉnh thời gian tan học lệch khối. Việc các khối lớp tan cách nhau 10-15 phút đã giúp giảm đáng kể áp lực dồn ứ phương tiện cùng một thời điểm. Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà - Tổng phụ trách Đội nhà trường bộc bạch: “Khó khăn lớn nhất ban đầu là thay đổi thói quen của phụ huynh vốn muốn dừng xe sát cổng cho tiện. Chúng tôi kiên trì tuyên truyền qua Zalo lớp, qua các buổi họp phụ huynh. Khi họ thấy con em mình được an toàn, không còn cảnh chen lấn khổ sở, họ đã tự giác ủng hộ và thực hiện theo”.

Hình ảnh tại cổng Trường Tiểu học Liên Bảo với những hàng xe máy xếp san sát, thẳng tắp sát mép đường.

Sự thay đổi về nhận thức đã dẫn đến sự thay đổi về hành động. Chị Nguyễn Thị Nga, phụ huynh học sinh khối lớp 3 bày tỏ sự phấn khởi: “Từ khi triển khai mô hình, tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Không còn cảnh nháo nhào như trước, nhìn hàng xe xếp thẳng tắp, chính chúng tôi cũng thấy mình phải có trách nhiệm làm gương để con trẻ soi vào”.

Hiệu quả lan tỏa văn hóa giao thông

Giờ đây, nếu có dịp ghé thăm Trường Tiểu học Liên Bảo vào giờ tan học, bất cứ ai cũng sẽ ấn tượng trước hình ảnh những hàng xe máy xếp san sát, thẳng tắp sát mép đường như kẻ chỉ. Tiếng còi xe thúc giục hay những lời cự cãi vì va quệt đã biến mất, thay vào đó là sự nhường nhịn và những nụ cười chào nhau.

Mô hình “Cổng trường ATGT” tại Trường Tiểu học Liên Bảo đã giải quyết ùn tắc giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Mô hình “Cổng trường ATGT” không chỉ giải quyết được bài toán ùn tắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh mà quan trọng hơn, nó đã góp phần hình thành nên tinh thần thượng tôn pháp luật cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những đứa trẻ hàng ngày nhìn thấy cha mẹ xếp hàng đúng quy định, nhìn thấy các bác CCB tận tụy phân luồng sẽ tự khắc hình thành ý thức tự giác - một hành trang quý báu cho tương lai.

Thành công tại Trường Tiểu học Liên Bảo là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường, gia đình và xã hội, mọi “điểm nóng” dù phức tạp đến đâu cũng có thể trở thành những cung đường an toàn, văn minh. Đây chính là động lực lớn lao để các lực lượng phối hợp tiếp tục bền bỉ đồng hành, sát cánh cùng nhà trường trong những năm học tiếp theo, vì sự an toàn và phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Ngọc Thắng