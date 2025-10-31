Xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP thịt chua Friend Foods

{title}
Để nâng tầm sản phẩm thịt chua truyền thống bằng bí quyết gia truyền của làng nghề cá thính, Công ty cổ phần đầu tư Friend Foods, xã Tiên Lữ đã xây dựng thành công thương hiệu thịt chua Friend Foods đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2023. Nguồn nguyên liệu đảm bảo vệ sinh thực phẩm, gia vị được tẩm ướp theo bí quyết riêng, không sử dụng chất bảo quản và đóng gói bằng công nghệ hút chất không... đem đến những sản phẩm an toàn cho người dùng. Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, thương hiệu thịt chua Friend Foods không ngừng vươn xa, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng.
Màu sắc, hương vị đặc trưng của thịt chua Friend Foods chinh phục những khách hàng khó tính
Nguyên liệu chính để chế biến thịt chua Friend Foods là thịt nạc thăn, bì lợn đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP và được chế biến khi còn tươi ngon.
Quá trình sơ chế được thực hiện bằng máy móc hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm
Các gia vị được chế biến để trộn lẫn với thịt chua
Thịt chua được cho vào hộp, cân đủ trọng lượng theo quy định
Với công nghệ hút chân không, các sản phẩm thịt chua Friend Foods giữ được hương vị và kéo dài thời gian sử dụng.
Mẫu mã bao bì đa dạng, bắt mắt với dạng túi và hộp cùng bộ nhận dạng thương hiệu chuyên nghiệp, đáp ứng thị hiếu người dùng, tiện lợi khi sử dụng
Hệ thống kho lạnh hiện đại, đảm bảo nhiệt độ từ -5 độ C đến 3 độ C, nhiệt độ tối ưu để lên men sản phẩm tạo vị ngon đặc trưng
Công ty tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương
Thịt chua Friend Foods đã tham gia nhiều hội chợ trên cả nước và nhận được sự đánh giá cao của khách hàng. Đến nay, Công ty cổ phần đầu tư Friend Foods đã phát triển đại lý phân phối tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước
