Xây dựng văn hóa giao thông học đường

Trong bối cảnh mật độ phương tiện giao thông ngày càng gia tăng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) khu vực trường học trở thành yêu cầu cấp thiết. Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ là địa phương có quy mô giáo dục đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố cả nước, với hơn 1 triệu học sinh, sinh viên học tập tại 1.957 cơ sở giáo dục. Trước thực tế đó, năm 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, từng bước xây dựng văn hóa giao thông học đường bền vững.

Học sinh tham gia cuộc thi “Tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT dành cho học sinh THPT tỉnh Phú Thọ năm 2025”.

Điểm nhấn rõ nét trong năm 2025 là việc đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT. Từ lớp học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, đến các sân chơi, cuộc thi, hội thi..., 100% học sinh trong các cơ sở giáo dục đều được tiếp cận kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn theo cách phù hợp với lứa tuổi.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã xuất hiện và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như mô hình gắn bảng tên trên xe đạp điện cá nhân cho học sinh tại Trường THCS Ngọc Lập (xã Minh Hòa). Từ một sáng kiến nhỏ, mô hình này đã giúp nhà trường, phụ huynh dễ dàng quản lý phương tiện, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định, đồng thời hình thành ý thức tự giác, văn minh khi tham gia giao thông. Thầy giáo Hoàng Đức Giang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường THCS Ngọc Lập hiện có 15 lớp với 561 học sinh, trong đó, 394 học sinh sử dụng xe đạp điện. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong học sinh, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, không chở quá số người quy định và sử dụng phương tiện an toàn, có nhận diện rõ ràng, Liên đội nhà trường đã phát động phong trào “Học sinh Ngọc Lập - Gương mẫu khi tham gia giao thông”, đồng thời vận động học sinh tự gắn biển thông tin cá nhân lên xe đạp điện của mình. Việc gắn bảng tên không chỉ giúp nhà trường dễ dàng quản lý, mà còn góp phần tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông học đường văn minh, an toàn và trách nhiệm.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, xếp hàng đón con, đội thanh niên tình nguyện, đội cờ đỏ... tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn khu vực cổng trường trong giờ cao điểm. Các đơn vị, nhà trường tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trong tháng 11/2025. Theo đó, 100% các trường phổ thông trong tỉnh dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào Lễ chào cờ sáng 17/11/2025. Một số nhà trường tổ chức thăm hỏi gia đình học sinh có người thân bị mất do tai nạn giao thông.

Các cuộc thi, hội thi về ATGT tiếp tục trở thành điểm sáng nổi bật. Cuộc thi “Tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT dành cho học sinh THPT tỉnh Phú Thọ năm 2025” được tổ chức quy mô cấp tỉnh, chia theo 3 cụm, thu hút gần 300 học sinh trực tiếp dự thi và gần 1.500 học sinh tham gia cổ vũ tại các điểm thi. Thông qua các phần thi chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm, học sinh không chỉ thể hiện hiểu biết pháp luật mà còn cho thấy khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều thông điệp ATGT lan tỏa mạnh mẽ qua các nền tảng truyền thông số, mạng xã hội của ngành Giáo dục. Hội thi giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, các cuộc thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Honda Việt Nam phát động... đã tạo nên chuỗi hoạt động liên tục, xuyên suốt, phù hợp từng cấp học.

Công tác bảo đảm TTATGT trong ngành GD&ĐT Phú Thọ được triển khai trên nền tảng phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Sở GD&ĐT đã ký kết, triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp với Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp. Hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc. Những trường hợp học sinh vi phạm ATGT được tiếp nhận thông tin, xác minh, xử lý và giáo dục kịp thời, bảo đảm tính răn đe nhưng vẫn mang tính nhân văn, giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai các văn bản của Đảng, Chính phủ, của bộ, ngành trung ương và địa phương về công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; tiếp tục phối hợp với Ban ATGT tỉnh tăng cường giáo dục ATGT học sinh, sinh viên năm 2026; chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan đến việc bảo đảm TTATGT. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự ATGT; thực hiện hiệu quả các Cuộc vận động “Học sinh với văn hóa giao thông”, “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông”, mô hình Cổng trường ATGT, Đội thanh niên tình nguyện, Đội cờ đỏ, Xếp hàng đón con... tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục thanh niên, học sinh tự giác chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các cuộc thi có nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT học đường...

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản và sự đồng thuận của toàn xã hội, công tác bảo đảm TTATGT học đường của ngành GD&ĐT đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và bền vững cho thế hệ tương lai.

Hạnh Thúy