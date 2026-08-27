Xây dựng văn hóa tiết kiệm năng lượng: Lan tỏa hành động vì một tương lai xanh

Phát triển công nghiệp, đô thị kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Tại Phú Thọ, tiết kiệm năng lượng đang từng bước trở thành thói quen, trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, góp phần hình thành lối sống xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Kỳ 1: Gieo “ý thức xanh”

Tiết kiệm năng lượng đang dần trở thành thói quen và chuẩn mực sống trong cộng đồng. Từ việc tắt đèn khi rời khỏi phòng, điều hòa được điều chỉnh hợp lý đến ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, những hành động nhỏ được duy trì thường xuyên sẽ góp phần giảm áp lực lên hệ thống năng lượng, đồng thời hình thành lối sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Từ “nếp nhà”

Hiện nay, tiết kiệm điện đang trở thành thói quen trong mỗi gia đình. Những hành động đơn giản như tắt đèn khi không sử dụng, điều chỉnh điều hòa ở mức 26–27°C, rút phích cắm thiết bị điện tử khi không cần thiết... nếu được duy trì thường xuyên sẽ hình thành ý thức tự giác, nhất là đối với trẻ em. Chị Nguyễn Lan Anh, phường Thanh Miếu chia sẻ: Gia đình chị có 3 con, trong đó con lớn đang học lớp 2, bé thứ hai hơn 3 tuổi và con út hơn 1 tuổi. Ngay từ bậc học mầm non, các con đã được giáo viên hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tắt điện khi không sử dụng.

Nhiều khi, các em lại là những người nhắc ông bà, bố mẹ duy trì thói quen này. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn nthiết bị điện tiết kiệm năng lượng, tôi thường xuyên lưu ý mọi người việc sử dụng điện hợp lý, qua đó hình thành thói quen tiết kiệm điện từ nhỏ, chị Lan Anh cho biết.

Nhân viên Điện lực Cẩm Khê hướng dẫn trẻ em sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong gia đình.

Mỗi văn hóa lớn đều bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Tại các trường học, nội dung tiết kiệm năng lượng được lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, cuộc thi vẽ tranh hay phong trào “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Những hành động như tắt quạt, tắt đèn khi ra khỏi lớp, tận dụng ánh sáng tự nhiên hay nhắc nhở người thân sử dụng điều hòa hợp lý đang dần trở thành thói quen của học sinh. Nhiều gia đình cũng chủ động thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời và ưu tiên chọn mua thiết bị gia dụng có nhãn năng lượng hiệu suất cao. Những thay đổi này góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiết kiệm chi phí sinh hoạt và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ngành điện phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tỉnh tuyên truyền hướng dẫn học sinh sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả, những năm qua, Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai các chương trình tư vấn, hướng dẫn đến các doanh nghiệp, người dân, nhất là các hộ gia đình. Tiêu biểu là chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”, thu hút đông đảo người dân tham gia. Không chỉ mang lại hiệu quả về sản lượng điện tiết kiệm và chi phí giảm trong thời gian phát động, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý trong mỗi gia đình, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đến chuẩn mực văn hóa công sở, doanh nghiệp

Một thói quen tốt được duy trì hàng ngày không chỉ trong gia đình mà còn ở nơi làm việc sẽ khiến ý thức tiết kiệm tiếp tục được nhân lên ở một quy mô lớn hơn. Tại các cơ quan, đơn vị, điện năng được sử dụng cho hệ thống chiếu sáng, điều hòa, máy tính và nhiều thiết bị văn phòng. Vì vậy, thực hành tiết kiệm điện tại công sở vừa góp phần giảm chi phí vận hành, vừa thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa tiêu chí tiết kiệm điện vào quy chế thi đua nội bộ, biến việc tiết kiệm năng lượng thành một chỉ số đánh giá văn hóa doanh nghiệp và tác phong công sở. Khi việc tiết kiệm điện ở công sở được thực hiện đồng bộ, nó không chỉ giảm bớt chi phí vận hành cho bộ máy, giảm áp lực lên hệ thống lưới điện quốc gia mà còn tạo ra một môi trường làm việc văn minh, trách nhiệm. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành Điện về tăng cường tiết kiệm điện trong mùa cao điểm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Công ty Điện lực khen thưởng các khách hàng tiêu biểu trong công tác phối hợp đảm bảo cung ứng điện năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở các cơ quan hành chính nhà nước, nhiều doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh cũng xem tiết kiệm điện là chìa khóa để giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Đồng chí Lê Đức Thuận - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ, cho biết: Do tốc độ tăng trưởng nhanh, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tăng mạnh, vượt dự báo. Công suất phụ tải liên tục lập kỷ lục, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng hoặc rét đậm, rét hại. Năm 2026, công suất sử dụng điện cực đại của tỉnh được ghi nhận ngày 26/5, đạt 2.245MW, vượt mức đỉnh 2.064MW của năm 2025 ghi nhận ngày 4/8/2025. Sản lượng điện tiêu thụ cũng vượt 45 triệu kWh/ngày. Riêng ngày 26/5/2026, sản lượng điện tiêu thụ đạt 46,82 triệu kWh, cao hơn mức cao nhất của năm 2025 là 41,6 triệu kWh.

Công ty Điện lực Phú Thọ thường xuyên phối hợp, làm việc với các doanh nghiệp trong triển khai các chương trình bảo đảm cung ứng điện an toàn.

Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định. Đơn vị ký cam kết tiết kiệm điện với 100% khách hàng, đạt sản lượng tiết kiệm hơn 266 triệu kWh; vận động hàng trăm doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải; khuyến khích chuẩn bị nguồn điện dự phòng từ máy phát diesel. Tại hội nghị khách hàng do Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức, ông Phùng Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vĩnh Sơn, cho biết doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp đồng hành cùng ngành điện. Trong đó, Công ty tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển các khâu sản xuất tiêu thụ nhiều điện như nghiền xi măng sang giờ thấp điểm; hạn chế vận hành tối đa vào giờ cao điểm.

Doanh nghiệp cũng đầu tư công nghệ mới, nâng cấp hệ thống biến tần, cải tiến thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng điện, giảm tiêu hao năng lượng trên mỗi tấn sản phẩm; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hành lang lưới điện. Ở khu vực sản xuất công nghiệp - nơi tiêu thụ lượng điện năng lớn, tiết kiệm điện đang gắn với tư duy quản trị hiện đại và sự đồng thuận của người lao động. Sử dụng năng lượng hiệu quả giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.

Thu Hà - Tạ Nhung