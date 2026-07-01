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Xe container mất lái trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Khoảng 13h40 ngày 30/6, tại Km 101+600, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua xã Hiền Lương xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe container khiến giao thông theo hướng đi Lào Cai bị ảnh hưởng.

Thông tin ban đầu, xe container biển kiểm soát 89H-062.96 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 89R-027.86 đang lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bất ngờ mất lái, lao vào hộ lan, dải phân cách giữa, sau đó lật ngang sang phần đường đối diện, chắn một phần mặt đường theo hướng đi Lào Cai.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, xe đầu kéo và rơ-moóc bị hư hỏng, thiệt hại đối với hệ thống hạ tầng giao thông đang được cơ quan chức năng thống kê.

Xe container mất lái trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hiện trường vụ tai nạn giao thông chiều 30/6.

Thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến vẫn đầy đủ, mặt đường bảo đảm điều kiện khai thác nhưng khu vực có mưa, mặt đường ướt. Do phương tiện lật chắn ngang đường nên lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội vận hành số 2 của VEC O&M đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ phân luồng và xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục xác minh, làm rõ.

Minh Tự


Minh Tự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lào cai Xe container Cao tốc Tai nạn giao thông Mất lái Cảnh sát giao thông An toàn giao thông Điều tiết giao thông Lực lượng chức năng Hạ tầng giao thông
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