Xe đạp bé gái: Tư vấn chọn size và báo giá mới nhất

Khi con gái bắt đầu lớn, chiếc xe đạp không đơn thuần là món đồ giải trí mà còn là người bạn đồng hành giúp con rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng vận động. Thị trường xe đạp nữ hiện nay đa dạng về mẫu mã, kích thước, chất liệu, giá thành khiến không ít bố mẹ băn khoăn khi lựa chọn xe cho con. Cùng xem bí quyết chọn xe dưới đây để mua sắm chiếc xe ưng ý cho “công chúa” của gia đình.

Tầm quan trọng của việc chọn đúng xe đạp cho bé gái

Nhiều bố mẹ nghĩ rằng chỉ cần chọn xe đẹp, con thích, giá rẻ là đủ. Tuy nhiên, một chiếc xe đạp bé gái không phù hợp có thể gây hại cho bé hơn là lợi ích:

Ảnh hưởng đến khung xương và tư thế : Xe quá lớn khiến bé phải đứng mũi chân mới chạm đất, lưng cong để cầm lái. Xe quá nhỏ khiến gối bé va vào tay lại, lưng gù để đạp depal. Cả hai làm biến dạng cột sống, khớp gối và hông của bé.

Rủi ro tai nạn : Xe quá nặng, phanh kém, bánh xe trơn trượt rất mất an toàn, khiến bé dễ ngã, xây xát, thậm chí gãy xương.

Tâm lý sợ xe : Việc chọn xe không phù hợp sẽ khiến việc ngã xe, mệt mỏi, đau đớn diễn ra liên tục. Điều này khiến bé có tâm lý sợ xe, không muốn đi xe nữa.

Chọn xe đạp cho bé gái theo chiều cao

Theo thực tế, trẻ cùng tuổi nhưng chiều cao chân và chiều cao người hoàn toàn khác nhau. Bố mẹ có thể tra cứu bảng kích thước bánh xe theo chiều cao của bé để chọn xe phù hợp.

Kích thước bánh xe Chiều cao của bé (cm) Chiều cao giữa chân (cm) Độ tuổi tham khảo 12 inch 85 - 100 35 - 42 35 - 42 14 inch 95 - 110 40 - 48 3 - 5 tuổi 16 inch 105 - 120 45 - 55 4 - 6 tuổi 20 inch 115 - 135 55 - 65 6 - 9 tuổi 24 inch 130 - 150 62 - 72 9 - 12 tuổi 26 inch Trên 145 -150 Trên 70 11 tuổi +

Lưu ý: Để đo chiều cao giữa chân chuẩn, bố mẹ cho bé đứng thẳng, hai chân tách nhau khoảng 15-20cm, lưng dán vào tường. Lấy thanh gỗ đặt giữa 2 chân bé đẩy nhẹ lên vùng giữ chân. Đo khoảng cách từ mặt sàn lên đỉnh thanh gỗ.

Phân loại xe đạp bé gái theo giai đoạn phát triển

Tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển của bé mà lựa chọn loại xe đạp phù hợp. C họn đúng size theo độ tuổi sẽ giúp bé yêu tự tin hơn mỗi lần cầm tay lái.

Xe cân bằng

Loại xe dành cho bé từ 18 tháng đến 4 tuổi, kích thước xe 10 đến 14 inch. Xe cân bằng không có pedal, không bánh phụ, không chuỗi, khung xe thiết kế thấp dễ lên dễ xuống. Bé sẽ dùng chân dẩy đất để tiến và học cách giữa cân bằng, phanh bằng chân.

Xe có pedal và bánh phụ

Xe này dành cho bé từ 3 - 6 tuổi, có bộ truyền động đi kèm 2 bánh phụ tháo lắp được. Kích thước xe từ 12 đến 16 inch. Loại xe này được thiết kế cứng cáp nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, dễ thương. Bố mẹ có thể chọn xe City Plus 2 phong cách hiện đại, xe BLONG 14 Inch gấp gọn tiện lợi hoặc xe Atuzhu đầy năng động.

Xe đạp đơn giản

Loại xe này dành cho bé từ 7 tuổi trở lên, thích đạp đi xe, leo dốc... Xe đạp nhiều số có kích thước từ 20 đến 26 inch, có biến tốc, phanh tay hoặc phanh đĩa, lốp có gai hoặc lốp đường.

Bố mẹ có thể chọn xe đường (lốp mỏng nhẹ), xe địa hình (lốp dày, có nệm, khung chắc và phanh tốt) hoặc xe đa dụng (yên thẳng, tư thế ngồi thoải mái) phụ thuộc vào mục đích sử dụng, sở thích của con. Một số dòng xe đáng chọn như: Forever 16 inch và 18 inch, Cool Riding Velociraptor, Lecoco 20 inch, Raptor Plus hay City Plus....

Với các bé trên 10 tuổi, bố mẹ có thể chọn các dòng xe từ 24 inch trở lên, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển linh hoạt.

Bảng giá xe đạp bé gái mới nhất

Giá bán của các mẫu xe đạp dành cho bé gái dao động từ 1 triệu đến 10 triệu đồng tùy vào chất liệu và thiết kế. Tùy vào phân phúc xe mà mức giá bán khác nhau:

Xe đạp 12 inch: 1 - 1,6 triệu đồng

Xe đạp 14 inch: 1.2 - 3.7 triệu đồng

Xe đạp 16 inch: 1.3 - 5.3 triệu đồng

Xe đạp 18 inch: 1.3 - 4 triệu đồng

Xe đạp 20 inch: 2.3 - 5.4 triệu đồng

Xe đạp 22 inch: 1.4 - 4.9 triệu đồng

Xe đạp 23 inch: 2.1 - 12 triệu đồng

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