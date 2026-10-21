Xưởng sản xuất túi vải Việt Tiến – Chuyên sản xuất túi vải theo yêu cầu

Trong xu hướng sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, túi vải đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều doanh nghiệp, cửa hàng và thương hiệu. Không chỉ có khả năng đựng hàng hóa tiện lợi, túi vải còn là công cụ quảng bá thương hiệu hiệu quả thông qua việc in logo, slogan và thông điệp truyền thông. Xưởng sản xuất túi vải Việt Tiến cung cấp giải pháp sản xuất túi vải theo yêu cầu, đa dạng chất liệu, kích thước, kiểu dáng và công nghệ in, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều lĩnh vực kinh doanh.

1. Xưởng sản xuất túi vải Việt Tiến nhận may túi vải theo yêu cầu

Xưởng sản xuất túi vải Việt Tiến hướng đến việc cung cấp các sản phẩm túi vải phù hợp với mục đích sử dụng và ngân sách của khách hàng. Tùy theo nhu cầu, doanh nghiệp có thể lựa chọn chất liệu, màu sắc, kích thước, kiểu quai xách và phương pháp in logo để tạo nên sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Túi vải được ứng dụng rộng rãi trong các chương trình quảng cáo, hội chợ thương mại, sự kiện doanh nghiệp, hội nghị khách hàng, cửa hàng thời trang, siêu thị và hoạt động tặng quà. Đặc biệt, những mẫu túi có in nhận diện thương hiệu giúp doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận khách hàng và tạo sự ghi nhớ lâu dài.

Việc đặt hàng trực tiếp tại xưởng sản xuất giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình trao đổi mẫu mã, lựa chọn nguyên liệu và xây dựng phương án sản xuất theo số lượng thực tế.

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2. Các chất liệu túi vải phổ biến tại Việt Tiến

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều loại vải khác nhau tùy theo công năng, tính thẩm mỹ và chi phí sản xuất.

Túi vải không dệt

Túi vải không dệt là dòng sản phẩm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ trọng lượng nhẹ, đa dạng màu sắc và khả năng in ấn linh hoạt. Chất liệu này phù hợp để sản xuất túi đựng quà tặng, túi hội nghị, túi siêu thị và túi quảng cáo thương hiệu.

Doanh nghiệp có thể đặt may túi theo kích thước riêng, lựa chọn quai xách phù hợp và in logo để phục vụ các chương trình marketing. Đây cũng là giải pháp đáng cân nhắc khi cần sản xuất số lượng lớn với ngân sách được kiểm soát.

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Túi vải canvas

Túi vải canvas nổi bật với bề mặt vải dày dặn, kiểu dáng hiện đại và khả năng tái sử dụng nhiều lần khi được sử dụng, bảo quản đúng cách. Sản phẩm thường được dùng làm túi tote, túi thời trang, túi quà tặng doanh nghiệp và túi đựng tài liệu.

Canvas phù hợp với những thương hiệu muốn xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động và chú trọng tính thẩm mỹ. Logo, hình minh họa hoặc thông điệp thương hiệu có thể được in trên bề mặt túi để tăng khả năng nhận diện.

Túi vải đay

Túi vải đay mang phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên và tạo cảm giác cao cấp cho các sản phẩm quà tặng. Chất liệu này thường được ứng dụng trong ngành cà phê, nông sản, thực phẩm, quà lưu niệm và các chương trình quảng bá sản phẩm xanh.

Túi vải đay có thể kết hợp với quai vải, quai dây hoặc các chi tiết trang trí phù hợp với thiết kế thương hiệu. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho doanh nghiệp muốn tạo sự khác biệt trong cách đóng gói và giới thiệu sản phẩm.

Túi vải dù

Túi vải dù được nhiều khách hàng quan tâm nhờ đặc tính nhẹ, dễ gấp gọn và thuận tiện khi mang theo. Tùy loại vải và cấu trúc sản phẩm, túi có thể có khả năng chống thấm nước ở những mức độ khác nhau.

Dòng túi này phù hợp để làm túi đựng quần áo, túi du lịch, túi mua sắm, túi thể thao và túi quảng cáo. Khi thiết kế, doanh nghiệp có thể lựa chọn màu sắc, kích thước và kiểu quai để đáp ứng mục đích sử dụng.

Túi vải PP dệt

Túi vải PP dệt được sản xuất từ các sợi polypropylene đan dệt thành cấu trúc vải. Sản phẩm thường được sử dụng để đựng hàng hóa, nông sản, vật liệu và các mặt hàng cần bao bì có khả năng chịu tải phù hợp.

Tùy theo thiết kế, túi PP dệt có thể được bổ sung lớp màng phủ, quai xách hoặc công nghệ in nhận diện thương hiệu. Đây là lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp cần bao bì phục vụ hoạt động phân phối và kinh doanh.

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3. Lợi ích khi đặt sản xuất túi vải in logo

Đặt sản xuất túi vải theo yêu cầu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Tăng nhận diện thương hiệu: Logo và thông điệp được thể hiện trực tiếp trên túi, giúp khách hàng dễ dàng ghi nhớ thương hiệu.

Chủ động thiết kế: Có thể lựa chọn chất liệu, màu sắc, kích thước và kiểu dáng theo nhu cầu.

Tối ưu ngân sách: Chi phí được tính toán dựa trên chất liệu, số lượng, kích thước và yêu cầu in ấn.

Tăng tính ứng dụng: Túi có thể được sử dụng trong mua sắm, sự kiện, hội nghị và các chương trình quà tặng.

Hỗ trợ truyền thông: Túi vải có khả năng tái sử dụng giúp hình ảnh thương hiệu tiếp tục xuất hiện trong quá trình sử dụng.

4. Quy trình đặt may túi vải tại Việt Tiến

Để quá trình đặt hàng thuận tiện, khách hàng nên xác định trước mục đích sử dụng, số lượng dự kiến, kích thước túi và ngân sách.

Quy trình tham khảo gồm các bước: Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn chất liệu, thống nhất kiểu dáng và kích thước, thiết kế mẫu in, báo giá, xác nhận đơn hàng, tiến hành sản xuất và kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao.

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5. Liên hệ xưởng sản xuất túi vải Việt Tiến

Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp sản xuất túi vải phục vụ quảng cáo, sự kiện, bán lẻ hoặc làm quà tặng, việc lựa chọn chất liệu phù hợp sẽ giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Xưởng sản xuất túi vải Việt Tiến hướng đến việc đáp ứng nhu cầu đặt may túi vải đa dạng, từ túi vải không dệt, túi canvas đến túi vải đay, túi vải dù và túi PP dệt.

Liên hệ tư vấn: 0902 578 278

Email: tuivaiviettien@gmail.com