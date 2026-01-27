“Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Ngọc Sơn cùng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”.

Chương trình có sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Ngọc Sơn, Trung tâm thiện nguyện Tại Tâm cùng nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa phương.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao Lạc Sơn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Các y, bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân xã Ngọc Sơn.

Tại chương trình, đông đảo người dân xã Ngọc Sơn đã được tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Trong đó, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam đã trực tiếp thăm khám, chẩn đoán, sàng lọc các bệnh lý về mắt nhằm lựa chọn những bệnh nhân đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới, với mong muốn mang lại “đôi mắt sáng”, giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đông đảo người dân xã Ngọc Sơn đến tham dự chương trình.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, Ban tổ chức đã trao tặng trên 200 suất quà Tết gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Cùng với đó, Trung tâm thiện nguyện Tại Tâm hỗ trợ hơn 8 tấn quần áo và đồ dùng sinh hoạt đã qua sử dụng nhưng còn tốt, được phân loại, trao tận tay cho các hộ dân có nhu cầu trên địa bàn xã.

Chương trình “Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân” còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao sôi nổi giữa cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn và Nhân dân địa phương.

Không chỉ mang đến những phần quà ấm áp nghĩa tình, chương trình “Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân” còn tạo điểm nhấn bằng các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao sôi nổi.

Người dân cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các đơn vị tham gia giao hữu bóng chuyền, thi đấu và trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cầu độc mộc... tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trong những ngày đầu xuân mới.

Những món quà được trao tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp; của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn đối với Nhân dân vùng cao.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, an vui.

Mạnh Hùng