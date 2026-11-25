Yên Phú lưu giữ bản sắc văn hóa Mường

Với trên 95% dân số là người Mường, đời sống của Nhân dân xã Yên Phú mang đậm nét văn hóa bản địa. Những giá trị bản sắc được bảo tồn gắn với sự phát triển của địa phương.

Phụ nữ xóm Thượng Bầu, xã Yên Phú “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mường.

Việc phục dựng và tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm, tiêu biểu là Lễ hội Xuống đồng thể hiện sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã trong công tác bảo tồn những giá trị văn hóa cốt lõi. Lễ hội diễn ra tại không gian di tích Mái đá Làng Vành mang màu sắc tín ngưỡng nông nghiệp đặc trưng, với những nghi lễ trang nghiêm, phần hội độc đáo. Đây cũng là dịp để mọi người trong cộng đồng từ già, trẻ, gái, trai cùng tham gia sinh hoạt văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết; giữ gìn các phong tục tập quán, tín ngưỡng của dân tộc Mường, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương.

Năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa và sự kiện nổi bật trên địa bàn xã diễn ra, như: Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I - năm 2026 với màn đồng diễn và thi đấu thể thao quần chúng sôi nổi; chương trình giao lưu văn nghệ và truyền thông về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia; hoạt động trại văn hóa, giao lưu văn hóa nghệ thuật của cụm liên kết địa phương trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026...

Các khu dân cư trong xã cũng vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các nội dung, hình thức phong phú, phù hợp. Ngày hội tạo không khí phấn khởi, hân hoan, tinh thần đoàn kết cộng đồng càng thắt chặt, bản sắc văn hóa dân tộc thêm lan tỏa. Cùng thời gian này, xã tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, là dịp để người dân hướng về cội nguồn và giữ gìn phong tục tốt đẹp.

Yên Phú có tổng dân số khoảng 19.700 người, sinh sống trên địa bàn 15 xóm. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân phong phú, gắn với các phong tục, tập quán, nét sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng Mường. Bên cạnh việc tổ chức các sự kiện văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa Mường được cộng đồng địa phương lưu giữ, phát huy qua các hoạt động thiết thực trong đời sống, phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn duy trì sinh hoạt của 10 đội văn nghệ quần chúng và 3 câu lạc bộ (CLB) văn hóa, bao gồm: CLB hát Mường Yên Phú; CLB hát Mường Bình Hẻm; CLB “Sắc Mường” xóm Thượng Bầu. Thông qua hoạt động của các đội văn nghệ, CLB góp phần gìn giữ tiếng nói dân tộc, các điệu hát thường rang, bộ mẹng và nhạc cụ chiêng Mường độc đáo. Nghề dệt thủ công truyền thống của đồng bào Mường cũng được lưu giữ, trở thành một phần giá trị tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương.

Theo đồng chí Bùi Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, thông qua việc ban hành các kế hoạch, đề án gắn kết việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống với phát triển các loại hình du lịch lễ hội, di tích lịch sử; duy trì hệ thống nhà văn hóa, thiết chế văn hóa và hoạt động của các CLB, đội văn nghệ quần chúng; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ nhằm tạo sân chơi cho người dân và quảng bá hình ảnh văn hóa Mường đến du khách gần xa.

Cùng với nét văn hóa dân tộc Mường đặc trưng, Yên Phú từng bước phát triển du lịch gắn với tiềm năng văn hóa, lịch sử và sinh thái. Các giá trị và tài nguyên du lịch tiêu biểu là di tích Quốc gia đặc biệt Mái đá Làng Vành; không gian văn hóa dân tộc Mường với các sinh hoạt cộng đồng đặc sắc; khung cảnh thiên nhiên nên thơ, hùng vĩ của hồ Cánh Tạng... mở ra hướng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ven hồ.

Bùi Minh